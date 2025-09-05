Advertisement

لبنان

قبل جلسة مجلس الوزراء... ماذا قال وزير الإعلام؟

Lebanon 24
05-09-2025 | 07:24
A-
A+
Doc-P-1413180-638926792587813551.png
Doc-P-1413180-638926792587813551.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الإعلام بول مرقص عن مسار جلسة مجلس الوزراء "خير". 
Advertisement

وعن وجود إتّفاق، قال مرقص: "إن شاء الله".
مواضيع ذات صلة
وزير الإعلام بول مرقص يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
05/09/2025 18:32:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: مجلس الوزراء وافق على الأهداف الواردة في الورقة الأميركية
lebanon 24
05/09/2025 18:32:08 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل جلسة مجلس الوزراء.. لقاء بين عون وسلام
lebanon 24
05/09/2025 18:32:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام: مجلس الوزراء وضع مهلة حتى آخر العام لتوحيد السلاح بيد الدولة اللبنانية
lebanon 24
05/09/2025 18:32:08 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

وزير الإعلام

بول مرقص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:35 | 2025-09-05
11:27 | 2025-09-05
11:25 | 2025-09-05
11:24 | 2025-09-05
11:02 | 2025-09-05
10:37 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24