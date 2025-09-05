Advertisement

لبنان

وزير العمل عن جلسة مجلس الوزراء: "بعد شوي بتعرفوا"

Lebanon 24
05-09-2025 | 07:40
أجاب وزير العمل محمد حيدر ردًّا على سؤال لـmtv عمّا إذا كان سيبقى في الجلسة قائلاً: "بعد شوي بتعرفوا". 
