لبنان

بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

Lebanon 24
05-09-2025 | 08:08
Doc-P-1413197-638926818915733594.jpg
Doc-P-1413197-638926818915733594.jpg photos 0
 بدأت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، وقائد الجيش رودولف هيكل.
ويبحث المجلس في جدول أعمال من 4 بنود ذات طابع مالي وبيئي إضافة إلى عرض خطة الجيش لحصر السلاح.
وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحثا في المستجدات.
 
 
 
