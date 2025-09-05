Advertisement

لبنان

عن خطّة الجيش لسحب السلاح... هذا ما قالته مصادر أميركيّة

Lebanon 24
05-09-2025 | 08:19
قالت مصادر أميركية معنية بملف التفاوض، إنّ "خطة الجيش بجدول زمني يمتدّ لـ15 شهراً لسحب سلاح "حزب الله" مهلة طويلة جداً".
وأضافت المصادر للـ"أم تي في"، انّه "لا يُمكن القبول بهذه الخطة".
 
 
 
وزراء "أمل - حزب الله" لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيبقون في الجلسة عند مناقشة بند خطة الجيش لسحب سلاح حزب الله (MTV)
وزير الخارجية: الجيش قد يطلب مهلة أسبوعين إضافيين لتقديم خطته النهائية لسحب السلاح
ترقب لخطة الجيش لسحب السلاح وتأهب عسكري شمالًا وشرقًا
الرد الاميركي بين عون وسلام: تحديد مهلة زمنية لسحب كل أنواع السلاح ولا ضمانات
حزب الله

