عن خطّة الجيش لسحب السلاح... هذا ما قالته مصادر أميركيّة

قالت مصادر أميركية معنية بملف التفاوض، إنّ "خطة الجيش بجدول زمني يمتدّ لـ15 شهراً لسحب سلاح " " مهلة طويلة جداً".

Advertisement

وأضافت المصادر للـ"أم تي في"، انّه "لا يُمكن القبول بهذه الخطة".