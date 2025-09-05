Advertisement

لبنان

تذكير من وزارة الماليّة لجميع المكلفين بالضرائب والرسوم

Lebanon 24
05-09-2025 | 09:09
A-
A+
Doc-P-1413212-638926854783512382.jpg
Doc-P-1413212-638926854783512382.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
جددّت وزارة المالية في بيان "التنبيه التي كانت وجهته بتاريخ 1 آب 2025، إلى جميع المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة وبالرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك، من مغبة ارتكابهم جرم التهرب الضريبي، وأكّدت دعوتها لهم بضرورة الالتزام بموجباتهم الضريبية، كما أكدّت انها سوف تتشدّد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي بما فيها تلك المتعلقة برفع السرية المصرفية عندما يثبت لها وجود هذا التهرب، بالإضافة إلى فرض العقوبات الجزائية التي تنص عليها القوانين ذات الصلة".
Advertisement

وذكرّت الوزارة بما ينص عليه القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015  وتعديلاته (قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، حيث ان التهرب الضريبي ووفقاً للقوانين اللبنانية يعتبر من ضمن الجرائم التي ينص عليها القانون 44 المشار إليه.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بيان من المالية عن تسديد الضرائب.. هذه تفاصيله
lebanon 24
05/09/2025 18:33:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إلغاء الضريبة على المحروقات.. توضيح من وزارة الماليّة بشأن الزيادة على بعض الرواتب
lebanon 24
05/09/2025 18:33:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المنحة المالية للعسكريين أمام الحكومة مجدداً بعد قرار "الشورى" وقف ضريبة المحروقات
lebanon 24
05/09/2025 18:33:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن الأعطال... توضيح من وزارة الماليّة
lebanon 24
05/09/2025 18:33:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

المالية العامة

مديرية المالية

إدارة الجمارك

وزارة المالية

مديرية ال

اللبنانية

العقوبات

الجمارك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:35 | 2025-09-05
11:27 | 2025-09-05
11:25 | 2025-09-05
11:24 | 2025-09-05
11:02 | 2025-09-05
10:37 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24