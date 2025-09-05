29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مع إقتراب فصليّ الخريف والشتاء... الحجار وجّه كتباً إلى المحافظين
Lebanon 24
05-09-2025
|
09:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه
وزير الداخلية
والبلديات
أحمد الحجار
، مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء، وما يسببه تساقط الأمطار الغزيرة من طوفان المياه على الطرق مما يؤدي إلى إعاقة الحركة المرورية، كتبا إلى المحافظين لإبلاغ البلديات والقائمقامين واتحادات البلديات كل ضمن نطاق المحافظة،
Advertisement
-المباشرة بتأهيل شبكات مياه الأمطار، وإزالة جميع العوائق والتعديات الموجودة ضمن الأقنية الشتوية والسواقي والمجاري الشتوية ومجاري الأنهر، ونقلها إلى مكبات قانونية.
-التنسيق المباشر مع
وزارة الأشغال العامة والنقل
ووزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للدفاع المدني، كل في ما خصه عند اقتضاء الحاجة في هذا الخصوص.
-ازالة التعديات ومنع القيام بأي تعديات جديدة على الاملاك العامة النهرية، منعا لحدوث فيضانات أو تحويل للمياه خارج المجاري والأنهر.
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: روسيا قصفت منشأة للغاز في أدويسا لتقويض الاستعدادات لفصل الشتاء
Lebanon 24
زيلينسكي: روسيا قصفت منشأة للغاز في أدويسا لتقويض الاستعدادات لفصل الشتاء
05/09/2025 18:33:33
05/09/2025 18:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا.. فنانة ترسم المغني ميخائيل شوفوتينسكي بأوراق الخريف
Lebanon 24
روسيا.. فنانة ترسم المغني ميخائيل شوفوتينسكي بأوراق الخريف
05/09/2025 18:33:33
05/09/2025 18:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة: لم تعد لدى ترامب خطط لزيارة الهند في الخريف
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة: لم تعد لدى ترامب خطط لزيارة الهند في الخريف
05/09/2025 18:33:33
05/09/2025 18:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار ينعى شهداء الجيش: صمود الوطن يُكتب بدماء الأبطال
Lebanon 24
الحجار ينعى شهداء الجيش: صمود الوطن يُكتب بدماء الأبطال
05/09/2025 18:33:33
05/09/2025 18:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة للدفاع المدني
وزارة الأشغال العامة والنقل
المديرية العامة
وزير الداخلية
وزارة الطاقة
أحمد الحجار
مديرية ال
تابع
قد يعجبك أيضاً
جلسة متوتّرة للحكومة... خروج الوزراء الشيعة ومكّي يُلوّح بالإستقالة
Lebanon 24
جلسة متوتّرة للحكومة... خروج الوزراء الشيعة ومكّي يُلوّح بالإستقالة
09:35 | 2025-09-05
05/09/2025 09:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. ماذا يجري على طريق ضهر البيدر؟
Lebanon 24
بالصورة.. ماذا يجري على طريق ضهر البيدر؟
11:27 | 2025-09-05
05/09/2025 11:27:34
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العمل: انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة ليس موجهاً ضد الجيش
Lebanon 24
وزير العمل: انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة ليس موجهاً ضد الجيش
11:25 | 2025-09-05
05/09/2025 11:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
11:24 | 2025-09-05
05/09/2025 11:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية وقع مرسوماً جديداً.. هذا نصّه
Lebanon 24
رئيس الجمهورية وقع مرسوماً جديداً.. هذا نصّه
11:02 | 2025-09-05
05/09/2025 11:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بعد قليل... هذا ما ستشهده الضاحية الجنوبية
13:05 | 2025-09-04
04/09/2025 01:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
Lebanon 24
برقية للجيش وهذا ما طلبه
14:27 | 2025-09-04
04/09/2025 02:27:16
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
Lebanon 24
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
08:38 | 2025-09-05
05/09/2025 08:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
Lebanon 24
للمواطنين.. هل ستُقفل المحطات أبوابها؟
15:33 | 2025-09-04
04/09/2025 03:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
Lebanon 24
لمُساعدة "حزب الله"... صحيفة تكشف ما قامت به إيران في الأسابيع الماضية
13:00 | 2025-09-04
04/09/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:35 | 2025-09-05
جلسة متوتّرة للحكومة... خروج الوزراء الشيعة ومكّي يُلوّح بالإستقالة
11:27 | 2025-09-05
بالصورة.. ماذا يجري على طريق ضهر البيدر؟
11:25 | 2025-09-05
وزير العمل: انسحاب الوزراء الشيعة من الحكومة ليس موجهاً ضد الجيش
11:24 | 2025-09-05
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
11:02 | 2025-09-05
رئيس الجمهورية وقع مرسوماً جديداً.. هذا نصّه
10:37 | 2025-09-05
رئيس الحكومة في صورة معبّرة قبل انسحاب الوزراء الشيعة
فيديو
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
05/09/2025 18:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
05/09/2025 18:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
05/09/2025 18:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24