لبنان

مع إقتراب فصليّ الخريف والشتاء... الحجار وجّه كتباً إلى المحافظين

Lebanon 24
05-09-2025 | 09:15
Doc-P-1413214-638926859155248704.jpg
Doc-P-1413214-638926859155248704.jpg photos 0
وجّه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء، وما يسببه تساقط الأمطار الغزيرة من طوفان المياه على الطرق مما يؤدي إلى إعاقة الحركة المرورية، كتبا إلى المحافظين لإبلاغ البلديات والقائمقامين واتحادات البلديات كل ضمن نطاق المحافظة،
-المباشرة بتأهيل شبكات مياه الأمطار، وإزالة جميع العوائق والتعديات الموجودة ضمن الأقنية الشتوية والسواقي والمجاري الشتوية ومجاري الأنهر، ونقلها إلى مكبات قانونية.
-التنسيق المباشر مع وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للدفاع المدني، كل في ما خصه عند اقتضاء الحاجة في هذا الخصوص.
-ازالة التعديات ومنع القيام بأي تعديات جديدة على الاملاك العامة النهرية، منعا لحدوث فيضانات أو تحويل للمياه خارج المجاري والأنهر.
 
 
 
