وزير المالية بحث مع النائب جابر في إيجاد بديل عن مبنى "اللبنانية" في النبطية

بحث مع النائب ناصر جابر زاره مع وفد، موضوع إيجاد بديل عن مبنى خصوصا بعد الارتفاع الملحوظ لارتفاع قيمة ايجاره بعد صدور قانون الايجارات للأبنية غير السكنية.وأبدى جابر استعدادا لدراسة موضوع إنشاء مبنى جديد للجامعة كان طرحه الوفد، يقام على أرض تابعة لأملاك ، لكنه لفت الى "أن الأمر يتطلب تنسيقاً بين ورئاسة التي عليها أن توجه طلبا بملف مكتمل الجوانب لهذه الغاية".