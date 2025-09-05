Advertisement

لبنان

أوّل تعليق لوزير العمل بعد خروجه من جلسة مجلس الوزراء: لن نعود اليوم

05-09-2025 | 09:26
قال وزير العمل محمد حيدر، إنّ "أي خيار يُتّخذ بغياب الطائفة الشيعية هو غير ميثاقي، ولا يمكن الحديث عن خطوات لاحقة قبل انتهاء الجلسة".
وأضاف حيدر في حديثٍ لـ"المنار": "خرجنا من قصر بعبدا ولن نعود للجلسة اليوم وقد نوقشت البنود الثلاثة الأولى قبل دخول قائد الجيش رودولف هيكل".
 
 
وفي حديث لـ"ال بي سي أي"، قال حيدر: "إنسحبنا من الجلسة إنسجامًا مع مواقفنا ولأن هذه الجلسة هي استكمال لسابقتيها ولا يمكننا البقاء فيها".
 
وأضاف: "كل الإحترام لقائد الجيش والموقف هو موقف سياسي ولننتظر ونرى ما سيصدر عن الجلسة". 
 
وتابع قائلاً: "لم ننسحب من الحكومة بل من الجلسة إعتراضًا على بند معين ونحن من الأساس طالبنا باستراتيجية دفاع وطني والعدو الإسرائيلي لا ينفذ أمرًا بينما المطلوب منا تنفيذ كل الأمور وهذه المشكلة الأساسية". 
 
 
مجلس الوزراء

قائد الجيش

الإسرائيلي

قصر بعبدا

إسرائيل

الشيعية

الطائف

الشيعي

