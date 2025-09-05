أوّل تعليق لوزير العمل بعد خروجه من جلسة مجلس الوزراء: لن نعود اليوم

قال وزير العمل محمد ، إنّ "أي خيار يُتّخذ بغياب الطائفة هو غير ميثاقي، ولا يمكن الحديث عن خطوات لاحقة قبل انتهاء الجلسة".

وأضاف حيدر في حديثٍ لـ" ": "خرجنا من ولن نعود للجلسة اليوم وقد نوقشت البنود الثلاثة الأولى قبل دخول رودولف هيكل".

وفي حديث لـ"ال بي سي أي"، قال حيدر: "إنسحبنا من الجلسة إنسجامًا مع مواقفنا ولأن هذه الجلسة هي استكمال لسابقتيها ولا يمكننا البقاء فيها".

وأضاف: "كل الإحترام لقائد الجيش والموقف هو موقف سياسي ولننتظر ونرى ما سيصدر عن الجلسة".

وتابع قائلاً: "لم ننسحب من الحكومة بل من الجلسة إعتراضًا على بند معين ونحن من الأساس طالبنا باستراتيجية دفاع وطني والعدو لا ينفذ أمرًا بينما المطلوب منا تنفيذ كل الأمور وهذه المشكلة الأساسية".