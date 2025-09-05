26
لبنان
وزير العمل: انسحاب الوزراء الشيعة من جلسة الحكومة ليس موجهاً ضد الجيش
Lebanon 24
05-09-2025
|
11:25
A-
A+
قال
وزير العمل محمد
حيدر
إن "انسحاب الوزراء
الشيعة
من جلسة
مجلس الوزراء
جاء انسجاماً مع مواقفنا، وليس مُوجهاً ضد الجيش".
وفي تصريح إعلامي، قال حيدر: "موقفنا النهائي سنتخذه بعد انتهاء الجلسة وإعلان مقرراتها.. لقد انسحبنا من الجلسة ولم ننسحب من الحكومة".
وتابع: "حالياً موضوع الاستقالة من الحكومة ليس على طاولة البحث، انسحابنا ليس اعتراضاً على مضمون خطة الجيش التي لم نطلع عليها بل على مبدأ
النقاش
ولذلك انسحبنا قبل عرضها".
وختم: "مطلبنا الاتفاق على استراتيجية وطنية للدفاع عن
لبنان
".
إلى ذلك، قال حيدر في منشور له عبر منصة "آكس": "انسحبنا اليوم من جلسة مجلس الوزراء رفضا لطرح خطة الجيش في هذا التوقيت بالذات. نحن والجيش واحد، لكننا نرفض أن يزج الجيش في مواجهة بلا تسليح ولا قدرة، ليحمل مسؤولية لا يستطيع تحملها".
أضاف: "قلنا إن
القضايا
تطرح من منطلق المسؤولية الوطنية: حصر السلاح يحتاج إلى خطة تبدأ باستراتيجية دفاعية لحماية لبنان وبث الطمأنينة في نفوس اللبنانيين، لا بخطوات تدفع الجيش إلى الواجهة من دون إمكانات. كنا منفتحين ومستعدين للنقاش، انطلاقا من الثوابت الوطنية، لكن للأسف بدا واضحا أن المقاربة مختلفة... لا نقاش يعلو على أولوية حماية لبنان من اعتداءات العدو، وموقفنا ثابت".
رئيس الحكومة في صورة معبّرة قبل انسحاب الوزراء الشيعة
Lebanon 24
رئيس الحكومة في صورة معبّرة قبل انسحاب الوزراء الشيعة
06/09/2025 04:14:53
06/09/2025 04:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة أقرت بنودا في ورقة براك وإنسحاب الوزراء الشيعة "لن يجرّ إلى استقالة راهنا"
Lebanon 24
الحكومة أقرت بنودا في ورقة براك وإنسحاب الوزراء الشيعة "لن يجرّ إلى استقالة راهنا"
06/09/2025 04:14:53
06/09/2025 04:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيشارك "الوزراء الشيعة" في جلسة الحكومة غدًا؟
Lebanon 24
هل سيشارك "الوزراء الشيعة" في جلسة الحكومة غدًا؟
06/09/2025 04:14:53
06/09/2025 04:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خروج الوزراء الشيعة من جلسة مجلس الوزراء
Lebanon 24
خروج الوزراء الشيعة من جلسة مجلس الوزراء
06/09/2025 04:14:53
06/09/2025 04:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العمل محمد
مجلس الوزراء
حمد حيدر
القضايا
الشيعة
النقاش
محمد ح
تابع
جديد توتر شاتيلا.. ماذا فعل الجيش؟
Lebanon 24
جديد توتر شاتيلا.. ماذا فعل الجيش؟
17:00 | 2025-09-05
05/09/2025 05:00:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الجولان ولبنان.. هذا آخر ما قيلَ إسرائيلياً!
Lebanon 24
عن الجولان ولبنان.. هذا آخر ما قيلَ إسرائيلياً!
16:58 | 2025-09-05
05/09/2025 04:58:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:37 | 2025-09-05
05/09/2025 04:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في مخيم شاتيلا.. هذا ما يجري هناك
Lebanon 24
توتر في مخيم شاتيلا.. هذا ما يجري هناك
16:19 | 2025-09-05
05/09/2025 04:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الكتلة الوطنية: السلاح يجب أن يُحصَر بالدولة وحدها
Lebanon 24
الكتلة الوطنية: السلاح يجب أن يُحصَر بالدولة وحدها
16:01 | 2025-09-05
05/09/2025 04:01:28
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
Lebanon 24
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
08:38 | 2025-09-05
05/09/2025 08:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال مُقيم في الإمارات... هذه هويّة عريس الفنانة داليدا خليل (فيديو)
Lebanon 24
هو رجل أعمال مُقيم في الإمارات... هذه هويّة عريس الفنانة داليدا خليل (فيديو)
05:45 | 2025-09-05
05/09/2025 05:45:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
Lebanon 24
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
11:24 | 2025-09-05
05/09/2025 11:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الكهرباء... إليكم هذا البيان من وزارة الطاقة
Lebanon 24
بشأن الكهرباء... إليكم هذا البيان من وزارة الطاقة
06:14 | 2025-09-05
05/09/2025 06:14:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام نُقل عن بري بعد جلسة الحكومة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
كلام نُقل عن بري بعد جلسة الحكومة.. ماذا كشف؟
12:42 | 2025-09-05
05/09/2025 12:42:28
Lebanon 24
Lebanon 24
17:00 | 2025-09-05
جديد توتر شاتيلا.. ماذا فعل الجيش؟
16:58 | 2025-09-05
عن الجولان ولبنان.. هذا آخر ما قيلَ إسرائيلياً!
16:37 | 2025-09-05
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:19 | 2025-09-05
توتر في مخيم شاتيلا.. هذا ما يجري هناك
16:01 | 2025-09-05
الكتلة الوطنية: السلاح يجب أن يُحصَر بالدولة وحدها
15:52 | 2025-09-05
"إتصالات ليلية" واجتماع مهم.. ما جديد المعلومات عن "جلسة الحكومة"؟
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
06/09/2025 04:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
06/09/2025 04:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
06/09/2025 04:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
