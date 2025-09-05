Advertisement

لبنان

وزير العمل: انسحاب الوزراء الشيعة من جلسة الحكومة ليس موجهاً ضد الجيش

Lebanon 24
05-09-2025 | 11:25
قال وزير العمل محمد حيدر إن "انسحاب الوزراء الشيعة من جلسة مجلس الوزراء جاء انسجاماً مع مواقفنا، وليس مُوجهاً ضد الجيش".
وفي تصريح إعلامي، قال حيدر: "موقفنا النهائي سنتخذه بعد انتهاء الجلسة وإعلان مقرراتها.. لقد انسحبنا من الجلسة ولم ننسحب من الحكومة".
 

وتابع: "حالياً موضوع الاستقالة من الحكومة ليس على طاولة البحث، انسحابنا ليس اعتراضاً على مضمون خطة الجيش التي لم نطلع عليها بل على مبدأ النقاش ولذلك انسحبنا قبل عرضها".
 

وختم: "مطلبنا الاتفاق على استراتيجية وطنية للدفاع عن لبنان".
 
 
إلى ذلك، قال حيدر في منشور له عبر منصة "آكس": "انسحبنا اليوم من جلسة مجلس الوزراء رفضا لطرح خطة الجيش في هذا التوقيت بالذات. نحن والجيش واحد، لكننا نرفض أن يزج الجيش في مواجهة بلا تسليح ولا قدرة، ليحمل مسؤولية لا يستطيع تحملها".


أضاف: "قلنا إن القضايا تطرح من منطلق المسؤولية الوطنية: حصر السلاح يحتاج إلى خطة تبدأ باستراتيجية دفاعية لحماية لبنان وبث الطمأنينة في نفوس اللبنانيين، لا بخطوات تدفع الجيش إلى الواجهة من دون إمكانات. كنا منفتحين ومستعدين للنقاش، انطلاقا من الثوابت الوطنية، لكن للأسف بدا واضحا أن المقاربة مختلفة... لا نقاش يعلو على أولوية حماية لبنان من اعتداءات العدو، وموقفنا ثابت".
 

