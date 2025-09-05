عن إقرار خطة "حصر السلاح"... هذا ما قاله متري ووزيران آخران

Advertisement

أجاب على سؤال حول ما إذا تم إقرار الخطة، قائلاً: "رحّبنا بها".، أشار وزير الاتصالات إلى أنّ "خطة حصر السلاح بدأت أساسًا في جنوب ".بدوره، اعتبر وزير المهجّرين أنّ "الخطة عظيمة".