Advertisement

لبنان

عن إقرار خطة "حصر السلاح"... هذا ما قاله متري ووزيران آخران

Lebanon 24
05-09-2025 | 11:58
A-
A+
Doc-P-1413293-638926962396614630.jpg
Doc-P-1413293-638926962396614630.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجاب نائب رئيس الحكومة طارق متري على سؤال حول ما إذا تم إقرار الخطة، قائلاً: "رحّبنا بها".
Advertisement

من جهته، أشار وزير الاتصالات شارل الحاج إلى أنّ "خطة حصر السلاح بدأت أساسًا في جنوب الليطاني".

بدوره، اعتبر وزير المهجّرين كمال شحادة أنّ "الخطة عظيمة".
مواضيع ذات صلة
في أول تعليق... هذا ما قاله سلام بعد إقرار خطة الجيش لحصر السلاح
lebanon 24
05/09/2025 21:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس الحكومة طارق متري: جلسة الحكومة بـ2 أيلول لعرض خطة حصر السلاح قائمة
lebanon 24
05/09/2025 21:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد "خطة حصر السلاح"؟ هذه آخر المعلومات
lebanon 24
05/09/2025 21:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش باشر اعداد خطة "حصر السلاح": جانب سياسي وآخر تقني ــ عسكري
lebanon 24
05/09/2025 21:30:21 Lebanon 24 Lebanon 24

نائب رئيس الحكومة

شارل الحاج

كمال شحادة

طارق متري

نائب رئيس

الليطاني

من جهته

شارل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:18 | 2025-09-05
12:55 | 2025-09-05
13:37 | 2025-09-05
13:29 | 2025-09-05
13:09 | 2025-09-05
13:07 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24