الكواليس الكاملة لجلسة الحكومة اليوم.. معلومات تفصيلية

رسمياً، رحبت الحكومة خلال جلسة لها، اليوم الجمعة، بخطة الجيش لتنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة، لكن بنود تلك الخطة وتفاصيلها اللوجستية والأمنية بقيت "طي الكتمان" وسريّة.

Advertisement



وخلال تلاوته مقررات جلسة الحكومة، اليوم الجمعة، في قصر بعبدا، قال وزير الإعلام بول مرقص إنَّ " قرر على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سرياً على أن ترفع قيادة الجيش تقريراً شهرياً بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء"، وأضاف: "الجيش سيباشر بتنفيذ خطة حصرية السلاح لكن وفق الإمكانات المتاحة لوجستياً ومادياً وبشرياً".



أيضاً، ذكر مرقص أنَّ "الحكومة أكدت تمسك بتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته"، مشيراً إلى أن "الحكومة أكدت تمسك لبنان الثابت بتحقيق الأمن والاستقرار على حدودها الجنوبية".





الجلسة كانت عاصفة نوعاً ما، إذ شهدت انسحاب الوزراء الشيعة منها، في خطوة كان متوقعة، وذلك قبيل مناقشة الحكومة لخطة الجيش.





وفي السياق، يتحدث مراقبون عن أنه كان يتوجب على وزراء " الشيعي" البقاء في جلسة مجلس الوزراء وعدم مغادرتها قبل عرض رودولف هيكل لخطته بشأن حصرية السلاح.





وتقول المصادر إنَّه كان من الضروري بقاء الوزراء للإطلاع على الخطة ومعرفة تفاصيلها قبل رفض البحث بها، مشيرة إلى أن الشارع قد يستغل مسألة عدم وجود الوزراء الشيعي للاعتراض على أي خطوة قد يقوم بها الجيش ميدانياً، ما قد يؤدي إلى توترات.





في المقابل، تقول معلومات صحفية إنَّ المراحل الجغرافية للخطة التي عرضها الجيش تقترح السير تدريجياً بسحب السلاح ضمن المراحل التالية:





1- استكمال منطقة جنوب الليطاني



2- بين جنوب الليطاني والأولي



3- بيروت



4- البقاع





وبحسب المعلومات، فإن ذلك سيترافق مع استكمال خطة سحب السلاح من المخيمات وبسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى أن خطة الجيش تتضمن أيضاً "احتواء" السلاح في كامل الأراضي اللبنانية والعمل على منع نقل السلاح من اي منطقة إلى أخرى على أن يبدأ ذلك من المرحلة الأولى.

كذلك، قالت المعلومات إنَّ "الرئيس سلام أراد أن يبدأ الجلسة ببند مناقشة خطة حصر السلاح فطلب رئيس الجمهورية أن يبدأ النقاش في البنود الاربعة الاخرى وترك بند مناقشة الخطة ليكون الأخير".