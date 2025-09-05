Advertisement

لبنان

تصريح أميركي جديد عن لبنان... إليكم مضمونه

Lebanon 24
05-09-2025 | 13:29
A-
A+

Doc-P-1413324-638927013751657764.jpg
Doc-P-1413324-638927013751657764.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أن "لا مستقبل آمن للبنان إلا بتحرره من نفوذ حزب الله وإيران".
Advertisement

وأشادت بقرار "الحكومة اللبنانية الموافقة على نزع سلاح الميليشيات"، مضيفةً أن "عدم تنفيذ قرار نزع السلاح سيؤدي إلى إعادة لبنان للفوضى".

وشدّدت على أن الحكومة اللبنانية أحرزت تقدماً هاماً خلال العام الماضي.

وأكّدت أنها مستعدة للعمل مع الإدارة لضمان محاسبة من يعيق التقدم ولدعم نجاح لبنان في نضال قادته من أجل سيادة بلدهم. 
 

 


 
مواضيع ذات صلة
بيان من الخارجية الأميركية بشأن لبنان... إليكم مضمونه
lebanon 24
06/09/2025 04:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان جديد من الجيش... إليكم مضمونه
lebanon 24
06/09/2025 04:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان جديد من الجيش.. إليكم مضمونه
lebanon 24
06/09/2025 04:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عن لبنان... إليكم آخر تصريح من البيت الأبيض
lebanon 24
06/09/2025 04:15:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ

العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ

لجنة العلاقات الخارجية

مجلس الشيوخ الأميركي

الحكومة اللبنانية

لجنة العلاقات

مجلس الشيوخ

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2025-09-05
16:58 | 2025-09-05
16:37 | 2025-09-05
16:19 | 2025-09-05
16:01 | 2025-09-05
15:52 | 2025-09-05
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24