لبنان
في صيدا.. شخصٌ يحمل مسدساً بوجه "عسكري" (فيديو)
Lebanon 24
05-09-2025
|
14:40
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام أحد الأشخاص بإشهار مسدسه بوجه دراج من
قوى الأمن الداخلي
، وذلك في مدينة
صيدا
.
وأظهر الفيديو كيف أن تلاسناً وقع بين الدراج والشخص المجهول، قبل أن يُبادر الأخير إلى إشهار مُسدس في وجه العسكري في مشهدٍ لاقى استياء واسعاً من قبل الناشطين.
باسيل: لم نقف مع "حزب الله" بل وقفنا بوجه العدو الإسرائيلي
باسيل: لم نقف مع "حزب الله" بل وقفنا بوجه العدو الإسرائيلي
جمعية "جاد": الجيش هو السد المنيع بوجه آفة المخدرات
جمعية "جاد": الجيش هو السد المنيع بوجه آفة المخدرات
بالتعاون مع مؤسسة "أبو مرعي الخيرية".. بلدية صيدا تطلق حملة لمكافحة التسول
بالتعاون مع مؤسسة "أبو مرعي الخيرية".. بلدية صيدا تطلق حملة لمكافحة التسول
وفد من "اليونيفيل" زار جمعية "أهلنا" في صيدا
وفد من "اليونيفيل" زار جمعية "أهلنا" في صيدا
جديد توتر شاتيلا.. ماذا فعل الجيش؟
جديد توتر شاتيلا.. ماذا فعل الجيش؟
عن الجولان ولبنان.. هذا آخر ما قيلَ إسرائيلياً!
عن الجولان ولبنان.. هذا آخر ما قيلَ إسرائيلياً!
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
توتر في مخيم شاتيلا.. هذا ما يجري هناك
توتر في مخيم شاتيلا.. هذا ما يجري هناك
الكتلة الوطنية: السلاح يجب أن يُحصَر بالدولة وحدها
الكتلة الوطنية: السلاح يجب أن يُحصَر بالدولة وحدها
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
توقيف ممثلة في المطار... ماذا عثرت الجمارك في حوزتها؟
هو رجل أعمال مُقيم في الإمارات... هذه هويّة عريس الفنانة داليدا خليل (فيديو)
هو رجل أعمال مُقيم في الإمارات... هذه هويّة عريس الفنانة داليدا خليل (فيديو)
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
بعد فقدانها... العثور على الشابة زهراء حرز وهذه حالتها الآن
بشأن الكهرباء... إليكم هذا البيان من وزارة الطاقة
بشأن الكهرباء... إليكم هذا البيان من وزارة الطاقة
كلام نُقل عن بري بعد جلسة الحكومة.. ماذا كشف؟
كلام نُقل عن بري بعد جلسة الحكومة.. ماذا كشف؟
