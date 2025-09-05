Advertisement

لبنان

في صيدا.. شخصٌ يحمل مسدساً بوجه "عسكري" (فيديو)

Lebanon 24
05-09-2025 | 14:40
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام أحد الأشخاص بإشهار مسدسه بوجه دراج من قوى الأمن الداخلي، وذلك في مدينة صيدا.
وأظهر الفيديو كيف أن تلاسناً وقع بين الدراج والشخص المجهول، قبل أن يُبادر الأخير إلى إشهار مُسدس في وجه العسكري في مشهدٍ لاقى استياء واسعاً من قبل الناشطين.
 
 
 
