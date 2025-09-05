Advertisement

لبنان

"الأمور إيجابية".. كلام جديد لافت من برّي

Lebanon 24
05-09-2025 | 15:14
في أول تعليق له على مقررات مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"الشرق الأوسط" إنّ "الأمور إيجابية"، وأضاف: "أعتقد أن الرياح السامة بدأت تنطوي".
كذلك، رأى بري أن "ما حصل في موضوع الخطة العسكرية للجيش تحفظ السلم الأهلي".
 

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس النواب نبيه بري

مجلس الوزراء

الشرق الأوسط

نبيه بر

نبيه

الري

