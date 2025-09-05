Advertisement

لبنان

لسالكي طريق المطار.. إقرأوا هذا الخبر

Lebanon 24
05-09-2025 | 15:06
تشهد طريق المطار ازدحاماً مرورياً إثر قطع أحد المسارب الرئيسية بسبب أعمال صيانة.
ووضعت القوى الأمنية فواصل بلاستيكية عند الطريق التي تُقام عليها الأعمال وسط انتشار عناصر لتنظيم السير.
 
 
