لبنان

الكتلة الوطنية: السلاح يجب أن يُحصَر بالدولة وحدها

Lebanon 24
05-09-2025 | 16:01
أعلنت "الكتلة الوطنيّة" في بيان، أنها "... تنظر بإيجابية كبيرة للمسار الذي أطلقتْهُ الحكومة في ٥ آب والذي أفضى اليوم الى بدء تنفيذ الخطّة العسكرية التي تقدّمت بها قيادة الجيش، ضمن المهلة المحدّدة مسبقًا في مجلس الوزراء".
وأملت في أن "تتعاون أجهزة الدولة كافّةً، من وزارات وادارات وأجهزةٍ أمنيّة من أجل تسهيل تطبيق هذه الخطّة في أسرع وقت".

ومن جهةٍ أخرى، "أسفت الكتلة لاستمرار ثنائي حزب الله-أمل في تغليب المصالح الحزبية الضيّقة والمشاريع الخارجيّة على المصلحة الوطنية العليا وعلى مصالح اللبنانيين، وبخاصة منهم أهل القرى الجنوبية، وهو ما تجلّى اليوم في محاولات التعطيل والهروب مرّةً جديدة من تحمّل مسؤوليّتهما الوطنيّة والخلقية في مشاركة بقيّة اللبنانيين في معالجة النتائج الكارثيّة لحرب الإسناد التي كانت لهما اليد الطولى في إدخال البلاد فيها".

وختمت: "إنّ الكتلة الوطنيّة، إذ تهنّئ رئيسَي الجمهوريّة والحكومة على استمرارهما في الجلسة رغم الابتزاز السياسي، كما وتهنّئ الوزراء الذين تحمّلوا مسؤولياتهم من دون خوفٍ أو تردّد، تناشد اللبنانيات واللبنانيين بالوقوف وراء الدولة اللبنانية وجيشها الوطني، من أجل حصر السلاح بيد القوى الشرعية، ووضع حدّ للاعتداءات والجرائم الاسرائيليّة". (الوكالة الوطنية)
 
