لبنان

باسيل: لم نقف مع "حزب الله" بل وقفنا بوجه العدو الإسرائيلي

Lebanon 24
05-09-2025 | 15:34
ردّ رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، خلال العشاء السنوي لهيئة قضاء الشوف، على من يقول إن التيار أعطى غطاءً سياسياً لحزب الله، قائلاً: "أؤكد له أنّه سبقنا بذلك بوقت طويل".
وقال باسيل: "لم نقف مع حزب الله، بل وقفنا بوجه العدو الإسرائيلي".
 
واعتبر أنّ "لا يحق لسوريا أن تطالبنا بالسجناء، بل نحن من له الحق بالحديث عن حقوق الشعب اللبناني، ولا يمكن أن ننسى دماء الجيش اللبناني التي سقطت بسببها".

وأشار إلى أنّ "الحكومة عاجزة عن إصلاح البلد وضمان استقلالية القضاء".

وكشف أنّ التيار الوطني الحر قدّم اليوم طعناً أمام المجلس الدستوري بقانون إعادة هيكلة المصارف.
 

 
