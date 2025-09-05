عن الجولان ولبنان.. هذا آخر ما قيلَ إسرائيلياً!

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة تقريراً جديداً قالت فيه إنّ المناطق الشمالية المُحاذية للبنان وسوريا، يجب أن تنعم بالأمن أولاً كي تشهد الإزدهار المطلوب.

Advertisement



ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنه "لم يمرّ عامان منذ أن أدركت ثمن تجاهل التهديدات على حدودها، ومع ذلك يتحدث البعض الآن عن تسليم أصول استراتيجية لسوريا"، وأضاف: "هذه الفكرة ليست مُضللة فحسب، بل خطيرة أيضاً. تطلعات إسرائيل للسلام واقتصاد مزدهر لا يمكن أن تُغني عن الحاجة للأمن. لذا، فبينما تُرحّب إسرائيل بمناقشات تطبيع العلاقات مع وسوريا، فإن السلام والازدهار لا يمكن أن يتحققا إلا بضمان الأمن. ولهذا السبب، يجب توضيح الأمر البديهي وهو إن الحديث عن إمكانية نقل جبل دوف إلى ساذجٌ للغاية".



وذكر التقرير أن "مرتفعات الجولان هي من أجمل المناطق والعالم"، وأضاف: "هضبتها البركانية الفريدة، الزاخرة بالمواقع الأثرية والأنهار والبساتين، تجذب السياح المحليين والدوليين على حد سواء. في الوقت نفسه، يرتبط تطوير الجولان بالسياج الحدودي الممتد لمسافة 100 كيلومتر، والذي يفصلها، وإسرائيل بأكملها، عن سوريا".



ويضيف: "يمكن للجهود الدبلوماسية لتطبيع العلاقات الاقتصادية على طول الحدود الشمالية لإسرائيل، في أعقاب التحولات الإقليمية، أن تُحدث تأثيراً إيجابياً على المنطقة. ومع ذلك، فإنَّ فكرة تخلي إسرائيل عن أصول أو أراضٍ استراتيجية لتحقيق هذا التطبيع هي فكرة متهورة. إن أي نقاش حول التنازل عن الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل حالياً منفصل تماماً عن الواقع الأمني والإنساني لإسرائيل بعد السابع من تشرين الأول. لم يكن ذلك اليوم الأسود مجرد صدمة، بل كان بمثابة تذكير وحشي بعواقب تجاهل التهديدات، والثقة في الوعود الجوفاء، والسماح للقوى المعادية بالتسلل إلى حدود إسرائيل"، على حد تعبيره.



وأضاف: "بعد انهيار نظام الرئيس السوري السابق بشار ، سارعت إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات لضمان عدم وقوع الأصول العسكرية في أيدي التنظيمات الجهادية أو الجماعات المحلية. واستناداً إلى الدروس المُستفادة من الأحداث التي أدت إلى الحرب الحالية، أنشأ الجيش أيضاً منطقة عازلة، موفراً بذلك عمقاً ضرورياً بين التجمعات السكانية الإسرائيلية في الجولان والجماعات المدعومة من في سوريا. كان من أهم هذه الإجراءات ضمان السيطرة الإسرائيلية على سلسلة جبال شيخون الاستراتيجية المُطلة على كل من سوريا وشمال إسرائيل".



وأكمل: "ينبغي أن نسترشد بهذه الأفكار الآن أيضاً، فالتخلي عن أصول استراتيجية ملموسة أملاً في السلام سيكون خطأً فادحاً. جبل دوف، الذي ورد أنه كان مطروحاً على طاولة المفاوضات، ليس ورقة مساومة. ومثل باقي مرتفعات الجولان، فهو جزء لا يتجزأ من الطوق الأمني لإسرائيل: ثروة استراتيجية وأمنية ووطنية. إن السماح لأعداء إسرائيل بالتمركز هناك سيفتح الباب أمام تسلل آخر، ومجزرة أخرى، وكارثة أخرى".



وأضاف: "لقد استيقظ شعب إسرائيل من أوهامٍ هددت حياة أطفالنا. لا يمكننا أن نتحمل تكرارها. وفي الوقت نفسه، لا يمكن للإسرائيليين أن يتحملوا فقدان الأمل في السلام والازدهار. إذا، وفقط إذا، استُوفيت متطلبات إسرائيل الأمنية - أي الاعتراف بالسيادة على مرتفعات الجولان، وضمان منطقة عازلة دائمة، والحفاظ على العمق الاستراتيجي - فإن الباب مفتوح أمام إمكانيات جديدة ومثيرة".



وأكمل: "عندما نواجه خياراً بين وهم السلام الذي يُهدد أطفالنا أو خطوات واقعية لتأمين مستقبلهم، علينا اختيار الأمن، وعندما نضمنه فقط، يُمكننا مناقشة كيفية تحويله إلى مستقبل أفضل".



كذلك، زعم التقرير أن "السلام أو التطبيع مع سوريا قد يُحقق فوائد اقتصادية ملموسة لمرتفعات الجولان والجليل"، وأضاف: "تخيّلوا طرقاً تجارية جديدة عبر الحدود تُحوّل الجولان إلى مركزٍ رئيسي بين إسرائيل والأردن وسوريا. تخيّلوا تعاوناً زراعياً يستفيد من خصوبة أراضي الجولان ومواردها المائية، أو مبادرات سياحية تُتيح للإسرائيليين والسوريين استكشاف التاريخ والمناظر الطبيعية المشتركة".



وتابع: "بالنسبة لسكان الجولان، قد تعني هذه التطورات المزيد من فرص العمل والاستثمار، واقتصاداً محلياً أقوى. أما بالنسبة لإسرائيل، فتعني تحويل خط المواجهة إلى جسر.. ولكن، لنكن واضحين.. لا شيء من هذا ممكن إذا كان أمن إسرائيل مُهدداً، فبدون عمق استراتيجي، وبدون سيطرة على المرتفعات، وبدون حاجز عازل يُعتمد عليه، يُصبح كل وعد اقتصادي بلا معنى. لا يمكن لأي مستثمر، ولا لسائح، ولا لأي مزارع أن يزدهر في ظل الصواريخ والغارات".