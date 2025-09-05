جديد توتر شاتيلا.. ماذا فعل الجيش؟

علم " " أن التوتر الذي اندلع في مخيم مساء الجمعة، شببه اشتباك مسلح بين عدد من تجار المخدرات الماكثين داخل المخيم، وأحدهم من آل "ع.".

Advertisement



وعلى الأثر، حضرت قوة من الجيش إلى محيط المخيم حيث فرضت طوقاً أمنياً، فيما تجري اتصالات لاحتواء الإشكال ومنعه تفاقمه.

إلى ذلك، تحدثت المعلومات عن سقوط إصابات جرى الإشكال، فيما سُجل احتراق عدد من المنازل.