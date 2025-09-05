Advertisement

لبنان

جديد توتر شاتيلا.. ماذا فعل الجيش؟

Lebanon 24
05-09-2025 | 17:00
علم "لبنان24" أن التوتر الذي اندلع في مخيم شاتيلا مساء الجمعة، شببه اشتباك مسلح بين عدد من تجار المخدرات الماكثين داخل المخيم، وأحدهم من آل "ع.".
وعلى الأثر، حضرت قوة من الجيش إلى محيط المخيم حيث فرضت طوقاً أمنياً، فيما تجري اتصالات لاحتواء الإشكال ومنعه تفاقمه.
 
 
إلى ذلك، تحدثت المعلومات عن سقوط إصابات جرى الإشكال، فيما سُجل احتراق عدد من المنازل.
 
 
 

