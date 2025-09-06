جولات مكوكية باتجاه الرئاسة أفضت الى الحل و3 نقاط في بيان الحكومة اراحت "حزب الله"

Advertisement

لم يكن قرار الحكومة امس بـ"الترحيب" بخطة الجيش لحصر السلاح، بعد تشنج سياسي واسع وليد ساعته بل ثمرة ما تم الاتفاق عليه في اتصالات مكوكية جرت طوال الليلة التي سبقت الجلسة بين رئاسة الجمهورية و" ".وبحسب المعلومات التي كان " " اول من اشار اليها فور انتهاء جلسة "فان انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة كان اجراء تكتيكيا لعدم تسجيل موافقة على الخطة أو مشاركة في مناقشتها، ولكن مضمون ما وافق عليه مجلس الوزراء هو نتيجة الاتصالات التي جرت ".ولفتت المعلومات الى أنَّ "حزب الله مرتاح لعدم تحديد مهل زمنية ولربط ما سيقوم به الجيش بالتجاوب الاسرائيلي والأهم اشارة بيان الحكومة الى السعي لوضع استراتيجية للامن الوطني".وافاد مصدر مطلع "ان الاتصالات التي بينَ "الثنائي" وموفدي رئيس الجمهورية وقائد الجيش رودولف هيكل، اسفرت عن عودة السلطة عن المسار الذي رسمته لنفسها، ولا سيما أن تطوّر الموقف عند حزب الله وحركة أمل في ما خصّ الانسحاب من الحكومة سجّل تطوراً لجهة البحث ولأول مرة في فكرة الاستقالة منها، على الرغم من قناعة الرئيس بأن المرحلة ليست شبيهة بعام 2006".اضاف المصدر ان موفدي "الثنائي" حملوا في لقاءاتهم مع عون وقائد الجيش رسائل حسمت سقف الموقف، وحذرت من خطورة ما هو مقبل على البلاد".وكشفت مصادر وزارية أن "الخطة التي عرضها الجيش لم تتضمّن أيّ مُهلٍ زمنيّة، وحدّدت خمس مراحل لحصر السلاح بيد الدولة. تبدأ هذه المراحل باستكمال عمل الجيش في منطقة جنوب الليطاني، ثم الانتقال إلى المنطقة بين نهر الليطاني ونهر الأولي، وبعدها إلى وضواحيها ومحيطها، ثم إلى البقاع، على أن تكون المرحلة الخامسة لحصر السلاح بيد الأراضي كاملةً".وقال مصدر مطلع "ان الوصف الأنسب لما خرجت به جلسة الحكومة أمس هو "ربط نزاع"، فلا "الثنائي الشيعي"تراجع عن موقفه الرافض للإقرار بحق الحكومة في بحث مصير سلاح المقاومة قبل الحديث عن استراتيجية دفاعية، ولا الحكومة ومعها رئيس الجمهورية تخلّيا عن حقهما في أصل البحث في الموضوع. والناجي الوحيد من التجربة، كان الجيش الذي لم يتمرّد على السلطة السياسية، ولكنه وضع القواعد التي تمنع استخدامه في مشروع قد يقود إلى خراب البلاد".وكانت لافتة مقدمة نشرة قناة المنار لجهة الترحيب بقرارات مجلس الوزراء والثناء على رئيس الجمهورية وقائد الجيش، كما رحب الرئيس بقرارات الحكومة معتبرا ان انسحاب الوزراء الشيعة كان من الناحية المبدئية. وقال"إن الأمور إيجابية... وأعتقد أن الرياح السامة بدأت تنطوي"، ورأى "أن ما حصل في موضوع الخطة العسكرية للجيش يحفظ السلم الأهلي".ديبلوماسيا، من المقرر ان تصل الى بيروت غدا الموفدة الاميركية مورغان أورتاغوس برفقة قائد المنطقة الوسطى الاميركية، الادميرال براد كوبر، الذي سيتفقد مناطق في الجنوب وسيتراس اجتماعا للجنة وقف اطلاق النار. وافيد ان لقاءات المسؤول ستقتصر على الامنيين فقط للإطلاع على التفاصيل الميدانية ووضع الحدود اللبنانية . ومن المتوقع ايضا زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان الى بيروت، واشارت معلومات الى قيامه بجولة في الجنوب ايضا وتفقد قوات الطوارئ الدولية.