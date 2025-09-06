Advertisement

لبنان

توقيف 3 أشخاص في أبي سمراء

Lebanon 24
06-09-2025 | 01:23
A-
A+
Doc-P-1413469-638927439706939930.jpg
Doc-P-1413469-638927439706939930.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوقفت دورية من أمن الدولة 3  أشخاص في منطقة أبي سمراء - طرابلس وجرى إحالتهم إلى التحقيق، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

يُذكر أن اثنين من الموقوفين هما مطلوبان بقضايا ترويج مخدرات.

وأُحيل جميع الموقوفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
 
مواضيع ذات صلة
توقيف 3 أشخاص في لاهاي بشبهة الاعتداء على السفارة الإسرائيلية
lebanon 24
06/09/2025 12:58:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إخماد حريق أعشاب في أبي سمراء
lebanon 24
06/09/2025 12:58:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. انتشار أمني كبير في منطقة أبي سمراء
lebanon 24
06/09/2025 12:58:42 Lebanon 24 Lebanon 24
في الشمال.. توقيف 3 أشخاص نفذوا سرقة على "الشاطئ"
lebanon 24
06/09/2025 12:58:42 Lebanon 24 Lebanon 24

منطقة أبي سمرا

أمن الدولة

أبي سمرا

لبنان 24

طرابلس

القضاء

لبنان

لوبان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2025-09-06
05:45 | 2025-09-06
05:34 | 2025-09-06
05:28 | 2025-09-06
05:28 | 2025-09-06
05:27 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24