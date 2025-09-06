Advertisement

لبنان

الوزراء "اطّلعوا" بعد الإعلان عن رفع الجلسة

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
06-09-2025 | 01:30
أكد مصدر وزاري أن البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء كان معدا سلفا، ومؤلفا من حوالى تسع أوراق تم العمل عليها خلال اليومين الماضيين وبقيت سرية حتى نهاية الجلسة حيث إطلع عليها الوزراء بعد الإعلان عن رفع الجلسة، وهذا هو سبب بقائهم حوالى ساعة إضافية داخل القاعة.
وقال "ان وزراء "القوات" خرجوا من الجلسة بعد رفعها بقليل، الى الحديقة الخلفية للقصر وأجروا عددا من الإتصالات مع قيادتهم من أجل إبلاغهم بالصيغة التي سوف يتلوها وزير الإعلام وخاصةً في ما خص إستبدال كلمة  "أقر" بكلمة "رحب" مع العلم أن الخطة أُقرت . 
المصدر لفت الى أن جميع الوزراء وافقوا على الصيغة التي عرضت عليهم كونها تفي بالغرض والمضمون".
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

