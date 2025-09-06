Advertisement

لبنان

بعد أن شهر أمس مسدّسه بوجه عنصر سير في صيدا.. شعبة المعلومات توقفه

Lebanon 24
06-09-2025 | 03:09
A-
A+
Doc-P-1413502-638927503529132315.jpg
Doc-P-1413502-638927503529132315.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديريـة العـامـة لقـوى الأمـن الـداخلـي أنه وبتاريخ 5-9-2025، وفي أثناء قيام أحد الدرّاجين من مفرزة سير صيدا بتنظيم محضر ضبط احتجاز درّاجة آليّة عائدة للمدعو م. س. (مواليد ١٩٨٤، سوري) في محلّة خطّ السكّة – صيدا، تدخّل أحد الأشخاص الموجودين في المكان من دون أيّ معرفة بسائق الدرّاجة، وحاول منع العنصر من متابعة عمله.
Advertisement

وفي خلال محاولة الدرّاج إبعاد المتدخّل، أقدم الأخير على شهر مسدّس حربيّ بوجهه مهدّدًا إيّاه، ثمّ أقدم على الفرار باتّجاه أحد المباني المجاورة، وقد حاول العنصر اللحاق به إلّا أنّه تمكّن من الخروج من مدخل آخر يؤدّي إلى الأوتوستراد الشرقي.

على الأثر، وبنتيجة الاستقصاءات والمتابعة الفورية، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة المشتبه به، ويدعى ر. ف. (مواليد 1976، لبناني)، وقد تبيّن أنّه يعاني من اضطرابات نفسية. وفي أثناء محاولة توقيفه في محلّة الأوتوستراد الشرقي في صيدا، أقدم على إطلاق النار باتّجاه الدورية التي عملت على توقيفه.

أودِع مخفر صيدا القديمة لاستكمال التحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختصّ، كما جرى احتجاز الدرّاجة المخالفة.
 
مواضيع ذات صلة
في صيدا.. شخصٌ يحمل مسدساً بوجه "عسكري" (فيديو)
lebanon 24
06/09/2025 12:59:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. شعبة "المعلومات" تدخل صيدا القديمة
lebanon 24
06/09/2025 12:59:36 Lebanon 24 Lebanon 24
شعبة المعلومات توقف امرأة نفذت عمليات سلب بسيارة أجرة
lebanon 24
06/09/2025 12:59:36 Lebanon 24 Lebanon 24
شعبة المعلومات أوقفت "أبو الشفر"
lebanon 24
06/09/2025 12:59:36 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

أعلنت المديرية العامة

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

شعبة المعلومات

مديرية ال

القضاء ا

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:46 | 2025-09-06
05:45 | 2025-09-06
05:34 | 2025-09-06
05:28 | 2025-09-06
05:28 | 2025-09-06
05:27 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24