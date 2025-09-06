29
لبنان
بعد أن شهر أمس مسدّسه بوجه عنصر سير في صيدا.. شعبة المعلومات توقفه
Lebanon 24
06-09-2025
|
03:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت المديريـة العـامـة لقـوى الأمـن الـداخلـي أنه وبتاريخ 5-9-2025، وفي أثناء قيام أحد الدرّاجين من مفرزة سير
صيدا
بتنظيم محضر ضبط احتجاز درّاجة آليّة عائدة للمدعو م. س. (مواليد ١٩٨٤، سوري) في محلّة خطّ السكّة – صيدا، تدخّل أحد الأشخاص الموجودين في المكان من دون أيّ معرفة بسائق الدرّاجة، وحاول منع العنصر من متابعة عمله.
وفي خلال محاولة الدرّاج إبعاد المتدخّل، أقدم الأخير على شهر مسدّس حربيّ بوجهه مهدّدًا إيّاه، ثمّ أقدم على الفرار باتّجاه أحد المباني المجاورة، وقد حاول العنصر اللحاق به إلّا أنّه تمكّن من الخروج من مدخل آخر يؤدّي إلى الأوتوستراد الشرقي.
على الأثر، وبنتيجة الاستقصاءات والمتابعة الفورية، تمكّنت
شعبة المعلومات
من تحديد هويّة المشتبه به، ويدعى ر. ف. (مواليد 1976، لبناني)، وقد تبيّن أنّه يعاني من اضطرابات نفسية. وفي أثناء محاولة توقيفه في محلّة الأوتوستراد الشرقي في صيدا، أقدم على إطلاق النار باتّجاه الدورية التي عملت على توقيفه.
أودِع مخفر صيدا القديمة لاستكمال التحقيق معه بناءً على إشارة
القضاء
المختصّ، كما جرى احتجاز الدرّاجة المخالفة.
تابع
