لبنان

بشأن قرار فتح موسم الصيد.. هذا ما اوضحته وزارة البيئة

Lebanon 24
06-09-2025 | 03:55
صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة البيئة التوضيح الآتي:
 "تداولت بعض الصحف اللبنانية وعدد من المواقع الإلكترونية خبرا مفاده أن وزيرة البيئة تمارا الزين أصدرت قرارا بفتح موسم الصيد.. حتى تاريخه، لم يصدر عن الوزيرة الزين أي قرار بهذا الخصوص، وما تم تداوله غير صحيح، ان أي قرار يتعلق بموسم الصيد يبقى مرهونا بصدور مرسوم تشكيل "المجلس الأعلى للصيد البري"، المخول قانونا اقتراح فتح موسم الصيد أو عدمه. وتؤكد الوزارة أن أي معلومة رسمية في هذا الشأن تصدر حصرا عنها، وبصيغتها الرسمية، وليس عبر مصادر أخرى.

لذلك، تدعو وزارة البيئة جميع الصحف والمواقع الإلكترونية وسائر وسائل الإعلام إلى توخي الدقة، الامتناع عن نشر أي خبر غير صادر عنها بشكل رسمي".
