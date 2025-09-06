Advertisement

لبنان

"عباس" ينضم لقافلة ضحايا حوادث السير في لبنان

Lebanon 24
06-09-2025 | 02:40
توفي الشاب عباس طراف متأثراً بجراحه وذلك بعد تعرضه لحادث دراجة نارية يوم امس الجمعة على طريق عين بورضاي- بعلبك، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
عين بورضاي

عباس طراف

لبنان 24

بعلبك

طراف

