لبنان

في منطقة لبنانية.. "سوق سوداء للطوابع" و "أمن الدولة" تتحرّك

Lebanon 24
06-09-2025 | 05:45
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
متابعةً لجهودها المتواصلة في مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام، وبناءً لمعلومات توافرت عن بيع طوابع أميرية في السوق السوداء بقيمة تفوق قيمتها المحددة من وزارة المالية، داهمت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية في أمن الدولة – مكتب المتن، بتاريخ 2-9-2025، ثلاثة مكاتب في محلة الدكوانة عائدة للمدعوَين اللبنانيين (س.ب) و(ق.ش.) و(ن.ط.).


وقد جرى ضبط كمية من الطوابع الأميرية، وخُتما مكتباهما بالشمع الأحمر، وتوقيف أصحابهما رهن التحقيق واخلي سبيلهما فيما بعد، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص.

