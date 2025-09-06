في منطقة لبنانية.. "سوق سوداء للطوابع" و "أمن الدولة" تتحرّك

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

Advertisement



متابعةً لجهودها المتواصلة في مكافحة الجرائم المالية وحماية المال العام، وبناءً لمعلومات توافرت عن بيع طوابع أميرية في السوق السوداء بقيمة تفوق قيمتها المحددة من ، داهمت دورية من مديرية الإقليمية في – مكتب المتن، بتاريخ 2-9-2025، ثلاثة مكاتب في محلة عائدة للمدعوَين اللبنانيين (س.ب) و(ق.ش.) و(ن.ط.).





وقد جرى ضبط كمية من الطوابع الأميرية، وخُتما مكتباهما بالشمع الأحمر، وتوقيف أصحابهما رهن التحقيق واخلي سبيلهما فيما بعد، وذلك بناءً على إشارة المختص.

