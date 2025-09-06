Advertisement

لبنان

حراك المعلمين المتعاقدين: للتهيؤ للإضراب العام

Lebanon 24
06-09-2025 | 06:23
A-
A+
Doc-P-1413554-638927619774710128.jpg
Doc-P-1413554-638927619774710128.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توجه حراك المعلّمين المتعاقدين بنداء إلى المتعاقدين، روابط التعليم الرسمي والإدارة العامة، دعا فيه الى "التوحّد وإعلان تحرّك مبرمج يبدأ مع بداية العام الدراسي، والتوقف عن العمل والإضراب العام في الإدارات العامة والثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية، ضغطًا على الحكومة لإقرار سلسلة رتب ورواتب في شهر تشرين والشروع فورًا بتطبيقها".
Advertisement

وأعلن منسق الحراك حمزة منصور "الرفض التام لدراسة مجلس الخدمة التي تجاهلت التضخم المتصاعد، ولم تُنصف أجر الساعة ورواتب الموظفين بصيغة تعدل التضخم، وبصيغة تؤجّل الحقوق وإقرار حقنا بسلسلة رتب في أقرب وقت وليس إلى عام ٢٠٣٠".

واعتبر ان "ذريعة الحكومة بعدم القدرة المالية على البت بسلسلة قريبة ساقطة، بينما هي تنفق رواتب خيالية تصل إلى 20 ألف دولار شهريًا لموظفي «ألفا» و«تاتش» ولمجالس الإعمار والجنوب"، سائلا "هل هذه الرواتب ليست عبئًا على الخزينة؟ أم أن العبء محسوب فقط على المعلّمين والموظفين الكادحين؟".

وقال: "المشكلة ليست في المال بل في خضوع الحكومة لسلطة الدولة العميقة: الكارتلات، الكانتونات، والاحتكارات التي تتحكّم بقرارات الدولة، هذه المنظومة تخشى من أي سلسلة جديدة لأنها ستُجبر القطاع الخاص على رفع الرواتب، بما يقتطع جزءًا من أرباحها الجهنمية ويعيده إلى العمّال وصغار الكَسَبة".

ورأى منصور إنّ "دفع رواتب خيالية للنخب المحسوبة على الكارتلات، وحرمان المعلّمين والموظفين من حقوقهم، هو مخالفة للدستور وانتهاك لمبدأ المساواة في الأعباء العامة"، داعيا المتعاقدين وروابط التعليم الرسمي والخاص وموظفي الإدارة العامة، الى "التهيؤ للإضراب العام، وعدم التراجع والاستمرار حتى إحالة مشروع السلسلة إلى المجلس النيابي".

وختم: "هذه ليست مجرد معركة أرقام ورواتب إنها معركة كرامة ومطالب، فلنرفع الصوت عاليًا حتى انتزاع الحقوق كاملة".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
حراك المعلمين المتعاقدين: للإسراع في مشروع سلسلة الرتب والرواتب
lebanon 24
06/09/2025 17:30:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من حراك المعلمين المتعاقدين الى وزيرة التربية: أنصفونا!
lebanon 24
06/09/2025 17:30:26 Lebanon 24 Lebanon 24
للمعلمين الذين شاركوا في الانتخابات.. هذا ما طالب به "حراك المعلمين المتعاقدين"
lebanon 24
06/09/2025 17:30:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد العمالي العام: لتثبيت المتعاقدين في وزارة الشؤون الاجتماعية
lebanon 24
06/09/2025 17:30:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارات العامة

الإدارة العامة

الدولة العميقة

مجلس الخدمة

الدولة العم

سلطة الدولة

الدولة ال

الترا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:11 | 2025-09-06
10:01 | 2025-09-06
09:50 | 2025-09-06
09:48 | 2025-09-06
09:37 | 2025-09-06
09:30 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24