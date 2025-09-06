حنان الام لـ6 أولاد فازت بجائزة "اللوتو" الأولى: "بدي اشتري بيت" (فيديو)

فازت السيّدة حنان عوض، الأرملة والأم لـ6 أولاد، بجائزة "اللوتو" الاولى، التي تجاوزت قيمتها الـ59 مليار و500 مليون ليرة.

وقالت عوض إنّها اشترت ورقة "لوتو" لتسديد الديون المتوجبة عليها.

وأضافت: "بدي اشتري بيت لأني قاعدي ببيت إيجار، وأولادلي عليهن ديون، والورقة كانت رحمة عليّ وعلى ولادي".