لبنان

حنان الام لـ6 أولاد فازت بجائزة "اللوتو" الأولى: "بدي اشتري بيت" (فيديو)

Lebanon 24
06-09-2025 | 06:27
A-
A+
Doc-P-1413556-638927625325937361.jpg
Doc-P-1413556-638927625325937361.jpg photos 0
فازت السيّدة حنان عوض، الأرملة والأم لـ6 أولاد، بجائزة "اللوتو" الاولى، التي تجاوزت قيمتها الـ59 مليار و500 مليون ليرة.
 
 
وقالت عوض إنّها اشترت ورقة "لوتو" لتسديد الديون المتوجبة عليها.
وأضافت: "بدي اشتري بيت لأني قاعدي ببيت إيجار، وأولادلي عليهن ديون، والورقة كانت رحمة عليّ وعلى ولادي".
 
 
 
 
 
 
لبنان

منوعات

ليون لي

يون لي

