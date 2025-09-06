Advertisement

لبنان

العثور على صاروخ غير منفجر في يحمر الشقيف

Lebanon 24
06-09-2025 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1413564-638927650625192209.jpg
Doc-P-1413564-638927650625192209.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُثِرَ على صاروخ غير منفجر من مخلفات الطيران الحربيّ الإسرائيليّ، خلال إعادة إعمار أحد المنازل في بلدة يحمر الشقيف، في النبطية.
Advertisement

مواضيع ذات صلة
غارة على يحمر الشقيف.. وسقوط شهيد
lebanon 24
06/09/2025 17:30:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الغارة على بلدة يحمر الشقيف استهدفت دراجة نارية وأدت الى سقوط شهيد
lebanon 24
06/09/2025 17:30:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة من الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية
lebanon 24
06/09/2025 17:30:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سحب صاروخ غير منفجر من منزل في بلدة كفرحمام
lebanon 24
06/09/2025 17:30:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

إسرائيل

النبطية

الشقيف

يحمر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:11 | 2025-09-06
10:01 | 2025-09-06
09:50 | 2025-09-06
09:48 | 2025-09-06
09:37 | 2025-09-06
09:30 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24