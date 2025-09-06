الجميّل: بري أكد لي تأييده لحصر السلاح

قال " " الجميّل: "ندعم خطوات الحكومة ليصبح ذات سيادة".

وأضاف الجميّل في حديث لـ"العربية": "90% من المجلس النيابي يؤيد حصر السلاح بيد الدولة".

وتابع قائلاً: "رئيس مجلس النواب أكد لي تأييده لحصر السلاح بيدّ الدولة"، لافتاً إلى أن "لا أحد يمكنه إيقاف مسار حصر السلاح في ".

وقال: "لبنان دفع ثمن مغامرات لصالح ".