لبنان

الجميّل: بري أكد لي تأييده لحصر السلاح

Lebanon 24
06-09-2025 | 07:45
قال رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل: "ندعم خطوات الحكومة ليصبح لبنان دولة ذات سيادة".
وأضاف الجميّل في حديث لـ"العربية": "90% من المجلس النيابي يؤيد حصر السلاح بيد الدولة".
 
وتابع قائلاً: "رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد لي تأييده لحصر السلاح بيدّ الدولة"، لافتاً إلى أن "لا أحد يمكنه إيقاف مسار حصر السلاح في لبنان". 
 
وقال: "لبنان دفع ثمن مغامرات حزب الله لصالح إيران". 
