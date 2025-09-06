مكي: لا أتلقى الأوامر من أحد

قال وزير فادي مكي إن "الترحيب والموافقة على خطة الجيش لحصر السلاح داخل وحّد كافة الأطراف".

وأضاف: "لم يعد هناك مدّة زمنية لحصر السلاح".

وتابع قائلاً: " لست مصطفًا مع أحد ولا أتلقى الأوامر من أحد".