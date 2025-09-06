Advertisement

لبنان

مكي: لا أتلقى الأوامر من أحد

Lebanon 24
06-09-2025 | 08:35
قال وزير التنمية الإدارية فادي مكي إن "الترحيب والموافقة على خطة الجيش لحصر السلاح داخل مجلس الوزراء وحّد كافة الأطراف". 
وأضاف: "لم يعد هناك مدّة زمنية لحصر السلاح".
 
وتابع قائلاً: " لست مصطفًا مع أحد ولا أتلقى الأوامر من أحد". 
