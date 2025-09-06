Advertisement

لبنان

حادث سير كبير... تصادم بين 5 سيارات في أنفاق المطار

Lebanon 24
06-09-2025 | 08:39
أفادت "غرفة التحكم المروري" عبر حسابها على "اكس" عن تصادم بين 5 سيارات في محلة انفاق المطار باتجاه خلدة.
وأشارت إلى أن الاضرار مادية. 
غرفة التحكم

من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24