شحادة: ستكون هناك نتائج لعملية حصر السلاح خلال أسابيع

قال وزير المهجرين إن "خطة الجيش لحصر السلاح تشمل 5 مراحل".

وأضاف شحادة لـ"العربية": "خطة الجيش لحصر السلاح اسمها "درع الوطن".

وأشار إلى أن " المرحلة الأولى لخطة حصر السلاح تبدأ من جنوب والمرحلة الثانية تشمل جنوب نهر الأولي".

وقال: " خطة الجيش لحصر السلاح تشمل مداهمات"، مضيفاً أن "هناك إجماعاً وطنياً على حصر السلاح بيد الدولة".

وأكد شحادة أن "الدولة تفرض سلطتها على الأرض وحصر السلاح بيد الدولة قرار لبناني مبني على خطاب القسم والبيان الوزاري".

وتابع: "الدولة لن تفاوض ولن تتراجع عن قرار حصر السلاح"، مشيراً إلى أنه "ستكون هناك نتائج لعملية حصر السلاح خلال أسابيع".