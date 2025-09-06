Advertisement

لبنان

شحادة: ستكون هناك نتائج لعملية حصر السلاح خلال أسابيع

Lebanon 24
06-09-2025 | 08:41
قال وزير المهجرين كمال شحادة إن "خطة الجيش لحصر السلاح تشمل 5 مراحل". 
وأضاف شحادة لـ"العربية": "خطة الجيش لحصر السلاح اسمها "درع الوطن".
 
وأشار إلى أن " المرحلة الأولى لخطة حصر السلاح تبدأ من جنوب الليطاني والمرحلة الثانية تشمل جنوب نهر الأولي". 
 
وقال: " خطة الجيش لحصر السلاح تشمل مداهمات"، مضيفاً أن "هناك إجماعاً وطنياً على حصر السلاح بيد الدولة". 
 
وأكد شحادة أن "الدولة تفرض سلطتها على الأرض وحصر السلاح بيد الدولة قرار لبناني مبني على خطاب القسم والبيان الوزاري". 
 
وتابع: "الدولة لن تفاوض ولن تتراجع عن قرار حصر السلاح"، مشيراً إلى أنه "ستكون هناك نتائج لعملية حصر السلاح خلال أسابيع". 
 
 
كمال شحادة

الليطاني

لبنان

طاني

سابي

14:18 | 2025-09-06
14:02 | 2025-09-06
13:41 | 2025-09-06
13:14 | 2025-09-06
13:03 | 2025-09-06
12:49 | 2025-09-06
