لبنان

صدور نتائج الدورة الثانية من امتحانات الشهادة الثانوية العامة

Lebanon 24
06-09-2025 | 09:30
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن صدور نتائج الدورة الثانية من الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة (الترمينال)، وقد باتت النتائج متاحة للطلاب عبر الموقع الرسمي للوزارة والمنصات المعتمدة.
للإطلاع على النتائج، الرجاء الضغط هنا
 
 
وزارة التربية والتعليم العالي

امتحانات الشهادة الثانوية

وزارة التربية والتعليم

الشهادة الثانوية

ترمينال

الدورة

