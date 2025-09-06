صدور نتائج الدورة الثانية من امتحانات الشهادة الثانوية العامة

أعلنت عن صدور نتائج الثانية من الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة (الترمينال)، وقد باتت النتائج متاحة للطلاب عبر الموقع الرسمي للوزارة والمنصات المعتمدة.

