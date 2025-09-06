Advertisement

لبنان

"التقدمي": وليد جنبلاط يعمل لأجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة

06-09-2025 | 09:48
صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي:
كنا قد اتخذنا قراراً بعدم الدخول في محاججات أو ردود وردود مضادة مع سماحة الشيخ موفق طريف، إلا أن كلامه في مقابلته الأخيرة على محطة euro news، والذي اتهم فيه بالصوت والصورة وليد جنبلاط بأنه "أخطأ بحق أبناء الطائفة الدرزية… ووقف مكتوف اليدين… وأدان ابناء الطائفة..."، يقتضي منّا إيضاح التالي:

أولاً: إننا إذ نبادل الشيخ موفق طريف مشاعر الإحترام التي عبّر عنها في مقابلته، فلا نظن أن قوله هذا يعبّر عن حقيقة معرفته بحجم الدور التاريخيّ والحالي الذي لعبه وليد جنبلاط لأجل حماية بني معروف وكرامتهم من ضمن انتمائهم العربي والإسلامي إن كان في لبنان أو في سوريا

ثانياً: خلافاً لما قاله الشيخ طريف، فقد أدان وليد جنبلاط المجازر المروعة التي ارتُكبت بحق أبناء السويداء، وطالب بتحقيق دولي وإنزال أقصى العقوبات بالمرتكبين، داعياً الحكومة السورية إلى انزال القصاص بحق المسؤولين العسكريين والأمنيين المسؤولين عن الفظائع، وضغط من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، وعمل ولا يزال من أجل تخفيف الحصار عن أهل السويداء، وقام بواجباته بإرسال المساعدات، وساهم في فتح طريق دمشق السويداء.. وساهم من خلال اتصالاته، ولا يزال، في إطلاق سراح بعض المختطفين والمختطفات، ويعمل من أجل استكمال عودة الجميع إن شاء الله.

ثالثاً: من باب إنعاش الذاكرة لدى البعض وليس من باب تمنين أهلنا في سوريا، أليس وليد جنبلاط من ساهم في التوصل إلى حل لأحداث أشرفية صحنايا المأساوية، ولا يزال الاتفاق صامداً حتى اليوم؟ 

أليس وليد جنبلاط من ساهم في صياغة اتفاق لحماية مدينة جرمانا، ونجح الاتفاق؟ 

وقبل ذلك، أليس وليد جنبلاط من نجح من خلال علاقاته مع دول إقليمية مؤثرة منذ سنوات في حماية أهلنا في قرى وبلدات جبل السماق وريف إدلب، والحماية لم تزل صامدة حتى يومنا هذا؟

أليس وليد جنبلاط من عمل خلال السنوات الـ 14 الماضية وخلال طيلة سنوات الأحداث السورية من دون كلل لوأد الفتنة الدرزية – السنّية التي حاول بشار الأسد وأجهزته وبشكل يومي افتعالها بين أهل جبل العرب وسهل حوران؟
 الاتصالات مع الحكومة السورية وحتى إرسال الوفود من لبنان بترتيب منكم للقاء مسؤولين في الحكومة السورية، ويمنع ذلك على دروز جبل العرب، ويدان وليد جنبلاط إن قام هو بذلك حقناً للدماء؟

أخيراً، وليد جنبلاط عمل ويعمل لأجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة، وله في سيرته ما لا ينكره عاقل ولا يتجاوزه منصف. 

وليد جنبلاط يعمل بصمت بعيدًا عن الضجيج الإعلامي، وسوف يواصل ذلك مهما اشتدت التحديات وفق خريطة الطريق التي سبق واقترحها والتي يُجري اتصالاته لأجلها مع كل الأطراف المعنية والتي تقوم على التالي:

• إجراء تحقيق دولي شفاف يفضي إلى أقسى العقوبات بحق المرتكبين.

• إغاثة المحافظة عبر استمرار إدخال المساعدات وحماية طريق دمشق السويداء لضمان ذلك.

• الإطلاق الفوري لسراح جميع المختطفين والمختطفات.

• التعويض على المتضررين.

• ⁠العودة إلى الحوار السياسي ومصالحة الدروز مع محيطهم بما يضمن عدم تكرار الأحداث الأليمة ويطمئن هواجس الجميع في دولة واحدة وعادلة.
