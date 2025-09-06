الرئيس عون: ندعو الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية

Advertisement

دعا رئيس الجمهوريّة ، إلى الضغط على للانسحاب من الأراضي ، وإلى تفعيل عمل لجنة Mechanism لتنفيذ بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية.وشدّد بعد لقائه قائد في الجيش الأميركي ، على "أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني بما يسمح له بتنفيذ المهام العديدة الموكلة إليه، والتي باشر بها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة".أما كوبر، فنوّه "بالعمل المميز الذي يقوم به الجيش، وتأكيده استمرار المساعدات له، مع الإعلان أن على تنفيذ اتفاق تشرين الثاني ستجتمع غداً لبحث الوضع في الجنوب".