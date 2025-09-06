27
لبنان
بالصورة.. توقيف شبكة دعارة في بيروت!
Lebanon 24
06-09-2025
|
12:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
-
شعبة العلاقات
العامة البلاغ التالي:
"في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على جميع الأراضي اللّبنانية، لا سيّما جرائم الاتّجار بالأشخاص وملاحقة شبكات الدّعارة وتوقيف الأشخاص الذين يديرونها، ومكافحة ظاهرة الفتيات العاملات في هذا المجال، ومن خلال أعمال الرّصد والمراقبة، تمكّن
مكتب مكافحة
الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشّرطة القضائيّة بمؤازرة من مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في الوحدة عينها من توقيف /18/ فتاة من جنسيّات مختلفة (روسيّة - فينزويليّة – مولدوفيّة، وغيرها)، أثناء ممارستهنّ أعمال الدّعارة في أحد فنادق العاصمة
بيروت
.
كذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنت من توقيف مدير الفندق، وموظّف الاستقبال بجرم تسهيل الدّعارة، وشخص ثالث بجرم تعاطي المخدّرات، وهم:
- ي. أ. (مواليد عام 1959، لبناني)
- أ. أ. (مواليد عام 1981، لبناني)
- ح. ح. (مواليد عام 1989، لبناني)
بنتيجة المتابعة، تبيّن أن الموقوفات عملن سابقًا في دول عربيّة وأجنبيّة ضمن شبكة دوليّة تنشط في
الشرق الأوسط
، وتُدار من قبل أشخاص في الخارج بالاشتراك مع أشخاص في
لبنان
.
أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وتمّ ختم الفندق بالشمع الأحمر، والعمل جارٍ لتوقيف المتورّطين بناءً على إشارة
القضاء
المختصّ".
