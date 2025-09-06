Advertisement

لبنان

بالصورة.. توقيف شبكة دعارة في بيروت!

Lebanon 24
06-09-2025 | 12:49
A-
A+
Doc-P-1413635-638927851257065828.jpeg
Doc-P-1413635-638927851257065828.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
 
"في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على جميع الأراضي اللّبنانية، لا سيّما جرائم الاتّجار بالأشخاص وملاحقة شبكات الدّعارة وتوقيف الأشخاص الذين يديرونها، ومكافحة ظاهرة الفتيات العاملات في هذا المجال، ومن خلال أعمال الرّصد والمراقبة، تمكّن مكتب مكافحة الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشّرطة القضائيّة بمؤازرة من مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في الوحدة عينها من توقيف /18/ فتاة من جنسيّات مختلفة (روسيّة - فينزويليّة – مولدوفيّة، وغيرها)، أثناء ممارستهنّ أعمال الدّعارة في أحد فنادق العاصمة بيروت.


كذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنت من توقيف مدير الفندق، وموظّف الاستقبال بجرم تسهيل الدّعارة، وشخص ثالث بجرم تعاطي المخدّرات، وهم: 
 

-    ي. أ. (مواليد عام 1959، لبناني)
-    أ. أ. (مواليد عام 1981، لبناني)
-    ح. ح. (مواليد عام 1989، لبناني)

بنتيجة المتابعة، تبيّن أن الموقوفات عملن سابقًا في دول عربيّة وأجنبيّة ضمن شبكة دوليّة تنشط في الشرق الأوسط، وتُدار من قبل أشخاص في الخارج بالاشتراك مع أشخاص في لبنان.

أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وتمّ ختم الفندق بالشمع الأحمر، والعمل جارٍ لتوقيف المتورّطين بناءً على إشارة القضاء المختصّ".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مفاجأة في لبنان.. صورة لفتاة قاصر تُدير "شبكة دعارة"
lebanon 24
06/09/2025 21:27:44 Lebanon 24 Lebanon 24
في لبنان.. "شبكة دعارة" سقطت في قبضة الأمن
lebanon 24
06/09/2025 21:27:44 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه المنطقة.. توقيف شبكة ترويج مخدرات
lebanon 24
06/09/2025 21:27:44 Lebanon 24 Lebanon 24
شبكات دعارة في محيط المطار.. إليكم هويّة "المتورط"!
lebanon 24
06/09/2025 21:27:44 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

شعبة العلاقات

الشرق الأوسط

الشمع الأحمر

مكتب مكافحة

مديرية ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:18 | 2025-09-06
14:02 | 2025-09-06
13:41 | 2025-09-06
13:14 | 2025-09-06
13:03 | 2025-09-06
12:41 | 2025-09-06
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24