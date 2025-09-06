Advertisement

لبنان

أورتاغوس ستزور الجنوب.. الموعد تحدّد

Lebanon 24
06-09-2025 | 14:18
A-
A+
Doc-P-1413652-638927904321069089.jpg
Doc-P-1413652-638927904321069089.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت معلومات صحفية، اليوم السبت، أنّ قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي الجنرال براد كوبر، غادر بيروت مُتجهاً إلى قبرص، على أن يعود صباح الأحد إلى لبنان برفقة المبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس.
Advertisement
 

وأوضحت المعلومات أنَّ كوبر وأورتاغوس سيتجهان مباشرة إلى الناقورة للمشاركة في اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار.
 

وذكرت المصادر أنّ اللجنة المذكورة، ستلعب دوراً فعّالاً في عملية حصر السلاح وتحديداً جنوب الليطاني.
 

في المقابل، قالت المعلومات إنه "من المفترض أن يبدأ العمل الجدي للجيش اللبناني في المرحلة المقبلة من انتشار ومصادرة ومداهمات في إطار تنفيذ خطة حصرية السلاح، على أن تظهر نتائج ذلك خلال الأسابيع القليلة المُقبلة".

مواضيع ذات صلة
الجامعة اللبنانية تحدد مواعيد الاختبارات العملية لتخصص التربية البدنية
lebanon 24
07/09/2025 13:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: لم يتم تحديد موعد للجولة المقبلة من المفاوضات مع الترويكا الأوروبية
lebanon 24
07/09/2025 13:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الموعد تحدّد.. متى سيقدم الجيش خطته لـ"حصر السلاح"؟
lebanon 24
07/09/2025 13:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئاسة الذاتية لشمال وشرق سوريا: نعد للقاء مع دمشق لكن الموعد لم يتحدد
lebanon 24
07/09/2025 13:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24

قائد القيادة المركزية

القيادة المركزية

لجنة الإشراف

صباح الأحد

الليطاني

الناقورة

مورغان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-09-07
06:34 | 2025-09-07
06:23 | 2025-09-07
06:13 | 2025-09-07
06:10 | 2025-09-07
06:04 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24