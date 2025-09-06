أورتاغوس ستزور الجنوب.. الموعد تحدّد

ذكرت معلومات صحفية، اليوم السبت، أنّ في الجيش الأميركي الجنرال ، غادر مُتجهاً إلى ، على أن يعود إلى برفقة المبعوثة الأميركية السابقة .

وأوضحت المعلومات أنَّ كوبر وأورتاغوس سيتجهان مباشرة إلى للمشاركة في اجتماع على تطبيق اتفاق وقف النار.



وذكرت المصادر أنّ اللجنة المذكورة، ستلعب دوراً فعّالاً في عملية حصر السلاح وتحديداً جنوب .



في المقابل، قالت المعلومات إنه "من المفترض أن يبدأ العمل الجدي للجيش اللبناني في المرحلة المقبلة من انتشار ومصادرة ومداهمات في إطار تنفيذ خطة حصرية السلاح، على أن تظهر نتائج ذلك خلال الأسابيع القليلة المُقبلة".

