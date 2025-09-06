Advertisement

لبنان

فرحة في بكركي.. "عرس جماعي" بمباركة من البطريرك

Lebanon 24
06-09-2025 | 15:05
A-
A+
Doc-P-1413664-638927933192547076.jpg
Doc-P-1413664-638927933192547076.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت بكركي، اليوم السبت، عرساً جماعياً شهد زواج 15 ثنائياً، وذلك على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي "كابيلا القيامة".
 
Advertisement
 
العرس الجماعي تنظمه لجنة الشؤون الاجتماعية والنشاطات الداخلية في الرابطة المارونية، وقد أقيم بمباركة من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
 

وعاون البطريرك المطارنة: حنا علوان، الياس سليمان، بولس الصياح، أمين سر البطريرك الأب هادي ضو، ولفيف من الكهنة، في حضور رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو  وأمين عام الرابطة المحامي بول يوسف كنعان، وأعضاء المجلس التنفيذي، كما حضر ايضا النائب ميشال معوض، رئيس المجلس العام الماروني ميشال متى، وأهل وأقارب العرسان.
 
 

وخلال الاحتفال بسر الزواج المقدس، كانت للبطريرك وصية للعرسان الجدد وبركة أبوية مفعمة بالتشجيع والرجاء، وقال لهم في عظته: "يسعدني أن نبارك أكاليلكم مع أحبائكم والرابطة المارونية العزيزة والسادة المطارنة والآباء وكل من تعب في تحضير هذا العرس المهيب الذي يشبه عرس قانا الجليل وفيه كل المعنى لزواجكم الليلة، لأنه كما في عرس قانا كذلك اليوم، كل شيء تحت النظر أمام الجميع كما كان كل الحاضرين في عرس قانا شهود على أولى آيات الرب يسوع، هذا ما  يجري الآن أمام أعين الجميع (أعجوبة الحب) وهم شهود مع أشابينكم على فرحكم وخمرتكم اللذيذة، فالرب حاضر بذاته كما في قانا لتحويل أجاجين حبكم لخمرة مقدسة، والأجاجين هي أنتم اليوم وقد تهيأتم لهذا اليوم الكبير لإستقبال بركة الرب وتثبيت حبكم للأبد متحدين كل العثرات والعقبات، فالعريس هو كل يوم خمرة جديدة في كأس زوجته، وكذلك العروس في كأس زوجها".
 


واضاف: "نتذكر معكم أن المسيح في يوم عرسه، ليلة خميس الأسرار، حول الخمر إلى دمه الحي علامة للتضحية كفضيلة ملازمة للحب كي ينمو ويكبر ويغدو أبدي بواسطة سر الزواج المقدس، فليبارك الرب هذا الحب لحياة لائقة مقدسة وعائلة جديدة تمجد اسمه القدوس".
 


وختم غبطته بالمباركة القلبية للعرسان، ومن رافقهم وللرابطة المارونية برئاسة المهندس مارون الحلو ومجلسها التنفيذي الموقر.
 


وفي ختام العرس، التقطت الصور التذكارية مع صاحب الغبطة، وجرى التوقيع على السجل المقدس في الصرح البطريركي في بكركي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي: بكركي لا تساوم
lebanon 24
07/09/2025 13:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول المبعوث الأميركي توم براك إلى بكركي للقاء البطريرك الراعي
lebanon 24
07/09/2025 13:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر مثّل الرئيس عون في عرس الضنية الجماعي
lebanon 24
07/09/2025 13:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست: مديرة الاستخبارات تجاوزت بمباركة ترمب مطلب إبقاء جزء من الوثيقة سريا لإخفاء أساليب الاستخبارات
lebanon 24
07/09/2025 13:45:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

أعضاء المجلس

بطرس الراعي

بشارة بطرس

المارونية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-09-07
06:34 | 2025-09-07
06:23 | 2025-09-07
06:13 | 2025-09-07
06:10 | 2025-09-07
06:04 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24