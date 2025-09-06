Advertisement

لبنان

بالصور.. حريق كبير في عربصاليم وجهود مكثفة لإخماده

Lebanon 24
06-09-2025 | 17:46
اندلع حريق كبيرٌ مُنتصف ليل السبت - الأحد في وادي الأخضر بمنطقة عربصاليم - جنوب لبنان.
وعلى الأثر، حضرت فرق الإطفاء إلى المكان وسط تسجيل صعوبات كبيرة في الوصول إلى رقعة النيران نظراً لوعورة المكان.
 
 
 
 
 
 
