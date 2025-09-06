أمن المخيمات الفلسطينية في بيروت في مهب الخارجين عن القانون

شهد مخيما اللاجئين في وشاتيلا، في ، خلال اليومين الماضيين، اشتباكات مسلحة استُخدمت خلالها القذائف الصاروخية، وأدت إلى سقوط جرحى ودمار ونزوح عدد من العائلات، وقد طال الرصاص الشوارع المحيطة بالمخيمين.

بدورها، كتبت صحيفة " " إن "قيادات فلسطينية تخشى من أن يكون طابور خامس يُحرّك الوضع الأمني داخل المخيمات في بيروت، بمحاولة لاعتراض عملية تسليم السلاح التي بدأتها أخيراً، والتي تؤكد أنها متواصلة لتشمل كل المخيمات".



وأجمعت المصادر الأمنية ، كما مصادر قيادية فلسطينية، على أن سبب الاشتباكات في برج مردّه إلى خلاف عائلي متواصل ، أما سبب الاشتباكات في شاتيلا فيعود إلى خلافات بين تجار مخدرات وخارجين عن القانون.



وأوضح مصدر أمني لبناني أن "الجيش اتخذ خلال الاشتباكات تدابير أمنية لمنع تمددها إلى خارج المخيم"، مؤكداً "عدم وجود أي توجه راهناً لدخول المخيمات للتصدي لمثل هذه الاشتباكات".



وأشار المصدر إلى أن "المشكلة تكمن بأن حركة (فتح) هي حصراً من سلمت السلاح المتوسط والثقيل في برج البراجنة، أما باقي الفصائل والعصابات والعائلات فلا تزال تحتفظ بالسلاح وتستخدمه من دون تردد".



، اعتبر مصدر قيادي فلسطيني أن "السلاح المتفلت وغير المنضبط يشكل خطراً على كل ، خاصة أنه لا قوة رادعة تضع حداً للخارجين عن القانون داخل المخيمات".



‏ودعا المصدر، ، "للقيام بدوره بمنع تطور الأمور أكثر، باعتبار أن القوى الفلسطينية ونتيجة خلافاتها غير قادرة اليوم على ضبط الوضع".



وأضاف: "مجرد تهديد الجيش بالدخول لوضع حد لما يحصل في أدى إلى وقف الاشتباكات".



وعبّر المصدر عن خشيته من "دخول طابور خامس على الخط لإشعال الاشتباكات في المخيمات"، لافتاً إلى أن "أهالي مخيم شاتيلا يتحدثون عن شخص غريب عن المخيم دخل إليه وأطلق النار على منازل المجموعات المتصارعة وخرج".



وأوضح المصدر أنه "قبل انطلاق عملية تسليم (فتح) سلاحها الثقيل والمتوسط، كانت هناك مشاورات وصلت إلى مراحل متقدمة لتشكيل لجنة أمنية فلسطينية مشتركة من كل الفصائل لضبط أمن المخيمات، ولكن نظراً للخلافات حول التعامل مع ملف تسليم السلاح تم تجميد هذه المشاورات".

