29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أمن المخيمات الفلسطينية في بيروت في مهب الخارجين عن القانون
Lebanon 24
06-09-2025
|
23:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد مخيما اللاجئين
الفلسطينيين
في
برج البراجنة
وشاتيلا، في
بيروت
، خلال اليومين الماضيين، اشتباكات مسلحة استُخدمت خلالها القذائف الصاروخية، وأدت إلى سقوط جرحى ودمار ونزوح عدد من العائلات، وقد طال الرصاص الشوارع المحيطة بالمخيمين.
Advertisement
بدورها، كتبت صحيفة "
الشرق الأوسط
" إن "قيادات فلسطينية تخشى من أن يكون طابور خامس يُحرّك الوضع الأمني داخل المخيمات
الفلسطينية
في بيروت، بمحاولة لاعتراض عملية تسليم السلاح التي بدأتها
حركة فتح
أخيراً، والتي تؤكد أنها متواصلة لتشمل كل المخيمات".
وأجمعت المصادر الأمنية
اللبنانية
، كما مصادر قيادية فلسطينية، على أن سبب الاشتباكات في برج
البراجنة
مردّه إلى خلاف عائلي متواصل
منذ فترة
، أما سبب الاشتباكات في شاتيلا فيعود إلى خلافات بين تجار مخدرات وخارجين عن القانون.
وأوضح مصدر أمني لبناني أن "الجيش اتخذ خلال الاشتباكات تدابير أمنية لمنع تمددها إلى خارج المخيم"، مؤكداً "عدم وجود أي توجه راهناً لدخول المخيمات للتصدي لمثل هذه الاشتباكات".
وأشار المصدر إلى أن "المشكلة تكمن بأن حركة (فتح) هي حصراً من سلمت السلاح المتوسط والثقيل في برج البراجنة، أما باقي الفصائل والعصابات والعائلات فلا تزال تحتفظ بالسلاح وتستخدمه من دون تردد".
من جهته
، اعتبر مصدر قيادي فلسطيني أن "السلاح المتفلت وغير المنضبط يشكل خطراً على كل
لبنان
، خاصة أنه لا قوة رادعة تضع حداً للخارجين عن القانون داخل المخيمات".
ودعا المصدر،
الجيش اللبناني
، "للقيام بدوره بمنع تطور الأمور أكثر، باعتبار أن القوى الفلسطينية ونتيجة خلافاتها غير قادرة اليوم على ضبط الوضع".
وأضاف: "مجرد تهديد الجيش بالدخول لوضع حد لما يحصل في
مخيم برج البراجنة
أدى إلى وقف الاشتباكات".
وعبّر المصدر عن خشيته من "دخول طابور خامس على الخط لإشعال الاشتباكات في المخيمات"، لافتاً إلى أن "أهالي مخيم شاتيلا يتحدثون عن شخص غريب عن المخيم دخل إليه وأطلق النار على منازل المجموعات المتصارعة وخرج".
وأوضح المصدر أنه "قبل انطلاق عملية تسليم (فتح) سلاحها الثقيل والمتوسط، كانت هناك مشاورات وصلت إلى مراحل متقدمة لتشكيل لجنة أمنية فلسطينية مشتركة من كل الفصائل لضبط أمن المخيمات، ولكن نظراً للخلافات حول التعامل مع ملف تسليم السلاح تم تجميد هذه المشاورات".
مواضيع ذات صلة
الفصائل الفلسطينية: الحديث عن تسليم السلاح داخل المخيّمات عار من الصحة
Lebanon 24
الفصائل الفلسطينية: الحديث عن تسليم السلاح داخل المخيّمات عار من الصحة
07/09/2025 13:45:14
07/09/2025 13:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية: الجهات الفلسطينية المختصة في لبنان سلمت الدفعة الثالثة من السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية في بيروت للجيش
Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية: الجهات الفلسطينية المختصة في لبنان سلمت الدفعة الثالثة من السلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية في بيروت للجيش
07/09/2025 13:45:14
07/09/2025 13:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع السوري: سنتعامل مع أي استهداف من قبل الخارجين عن القانون بالسويداء
Lebanon 24
وزير الدفاع السوري: سنتعامل مع أي استهداف من قبل الخارجين عن القانون بالسويداء
07/09/2025 13:45:14
07/09/2025 13:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع السورية: الجيش يلاحق الخارجين عن القانون بمحيط مدينة السويداء
Lebanon 24
وزارة الدفاع السورية: الجيش يلاحق الخارجين عن القانون بمحيط مدينة السويداء
07/09/2025 13:45:14
07/09/2025 13:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مخيم برج البراجنة
الجيش اللبناني
برج البراجنة
الشرق الأوسط
الفلسطينيين
الفلسطينية
اللبنانية
البراجنة
تابع
قد يعجبك أيضاً
من غزة الى القوقاز وأوكرانيا وجنوب لبنان.."ريفيرا ترامب وممراته" حلّ النزاعات بالصفقات العقاريّة
Lebanon 24
من غزة الى القوقاز وأوكرانيا وجنوب لبنان.."ريفيرا ترامب وممراته" حلّ النزاعات بالصفقات العقاريّة
05:00 | 2025-09-07
07/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار متفرقة متوقعة في هذا الموعد... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
Lebanon 24
أمطار متفرقة متوقعة في هذا الموعد... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
06:34 | 2025-09-07
07/09/2025 06:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
برو للحكومة: نتمنى أن تدرك أن العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة الصمود
Lebanon 24
برو للحكومة: نتمنى أن تدرك أن العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة الصمود
06:23 | 2025-09-07
07/09/2025 06:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة: الساكت عن الظلم والقتل ليس بريئا بل مشارك في الإثم والخطيئة
Lebanon 24
عودة: الساكت عن الظلم والقتل ليس بريئا بل مشارك في الإثم والخطيئة
06:13 | 2025-09-07
07/09/2025 06:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
العبسي: بهذه الأقانيم نبني وطناً يليق بالإنسان
Lebanon 24
العبسي: بهذه الأقانيم نبني وطناً يليق بالإنسان
06:10 | 2025-09-07
07/09/2025 06:10:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
Lebanon 24
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
15:49 | 2025-09-06
06/09/2025 03:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
10:01 | 2025-09-06
06/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في الضاحية الجنوبية.. رصاصة تقتل "سائقاً"!
Lebanon 24
جريمة في الضاحية الجنوبية.. رصاصة تقتل "سائقاً"!
13:03 | 2025-09-06
06/09/2025 01:03:09
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
14:02 | 2025-09-06
06/09/2025 02:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوطها ونقلها إلى المستشفى... إعلاميّة لبنانيّة على كرسيّ متحرّك شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بعد سقوطها ونقلها إلى المستشفى... إعلاميّة لبنانيّة على كرسيّ متحرّك شاهدوا الفيديو
07:36 | 2025-09-06
06/09/2025 07:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2025-09-07
من غزة الى القوقاز وأوكرانيا وجنوب لبنان.."ريفيرا ترامب وممراته" حلّ النزاعات بالصفقات العقاريّة
06:34 | 2025-09-07
أمطار متفرقة متوقعة في هذا الموعد... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
06:23 | 2025-09-07
برو للحكومة: نتمنى أن تدرك أن العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة الصمود
06:13 | 2025-09-07
عودة: الساكت عن الظلم والقتل ليس بريئا بل مشارك في الإثم والخطيئة
06:10 | 2025-09-07
العبسي: بهذه الأقانيم نبني وطناً يليق بالإنسان
06:04 | 2025-09-07
قبلان: المطلوب إنقاذ الطائف من الطائفية حتى يبقى لبنان
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
07/09/2025 13:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
07/09/2025 13:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
07/09/2025 13:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24