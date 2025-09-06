Advertisement

لبنان

أمن المخيمات الفلسطينية في بيروت في مهب الخارجين عن القانون

Lebanon 24
06-09-2025 | 23:17
شهد مخيما اللاجئين الفلسطينيين في برج البراجنة وشاتيلا، في بيروت، خلال اليومين الماضيين، اشتباكات مسلحة استُخدمت خلالها القذائف الصاروخية، وأدت إلى سقوط جرحى ودمار ونزوح عدد من العائلات، وقد طال الرصاص الشوارع المحيطة بالمخيمين.
بدورها، كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" إن "قيادات فلسطينية تخشى من أن يكون طابور خامس يُحرّك الوضع الأمني داخل المخيمات الفلسطينية في بيروت، بمحاولة لاعتراض عملية تسليم السلاح التي بدأتها حركة فتح أخيراً، والتي تؤكد أنها متواصلة لتشمل كل المخيمات".
 

وأجمعت المصادر الأمنية اللبنانية، كما مصادر قيادية فلسطينية، على أن سبب الاشتباكات في برج البراجنة مردّه إلى خلاف عائلي متواصل منذ فترة، أما سبب الاشتباكات في شاتيلا فيعود إلى خلافات بين تجار مخدرات وخارجين عن القانون.
 

وأوضح مصدر أمني لبناني أن "الجيش اتخذ خلال الاشتباكات تدابير أمنية لمنع تمددها إلى خارج المخيم"، مؤكداً "عدم وجود أي توجه راهناً لدخول المخيمات للتصدي لمثل هذه الاشتباكات".
 

وأشار المصدر إلى أن "المشكلة تكمن بأن حركة (فتح) هي حصراً من سلمت السلاح المتوسط والثقيل في برج البراجنة، أما باقي الفصائل والعصابات والعائلات فلا تزال تحتفظ بالسلاح وتستخدمه من دون تردد".
 

من جهته، اعتبر مصدر قيادي فلسطيني أن "السلاح المتفلت وغير المنضبط يشكل خطراً على كل لبنان، خاصة أنه لا قوة رادعة تضع حداً للخارجين عن القانون داخل المخيمات".
 

‏ودعا المصدر، الجيش اللبناني، "للقيام بدوره بمنع تطور الأمور أكثر، باعتبار أن القوى الفلسطينية ونتيجة خلافاتها غير قادرة اليوم على ضبط الوضع".
 

وأضاف: "مجرد تهديد الجيش بالدخول لوضع حد لما يحصل في مخيم برج البراجنة أدى إلى وقف الاشتباكات".
 

وعبّر المصدر عن خشيته من "دخول طابور خامس على الخط لإشعال الاشتباكات في المخيمات"، لافتاً إلى أن "أهالي مخيم شاتيلا يتحدثون عن شخص غريب عن المخيم دخل إليه وأطلق النار على منازل المجموعات المتصارعة وخرج".
 

وأوضح المصدر أنه "قبل انطلاق عملية تسليم (فتح) سلاحها الثقيل والمتوسط، كانت هناك مشاورات وصلت إلى مراحل متقدمة لتشكيل لجنة أمنية فلسطينية مشتركة من كل الفصائل لضبط أمن المخيمات، ولكن نظراً للخلافات حول التعامل مع ملف تسليم السلاح تم تجميد هذه المشاورات".

