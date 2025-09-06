Advertisement

لبنان

"الجيش درع الوطن": رسالة سياسية جامعة في لحظة دقيقة

Lebanon 24
06-09-2025 | 23:21
A-
A+
Doc-P-1413712-638928229575793524.png
Doc-P-1413712-638928229575793524.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب زياد البيطار في" نداء الوطن": اليوم يطلّ شعار "درع الوطن" كعنوان جديد يواكب خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. ويكتسب هذا الشعار أبعادًا متعددة، تتجاوز الطابع الميداني إلى الرمزية الوطنية والسياسية.
Advertisement


كلمة "درع" تعكس صورة الجيش كحاجز يحمي لبنان من الأخطار، لا كقوة هجومية تسعى إلى المواجهة الداخلية، أما "الوطن"، فهي كلمة جامعة لكل المكوّنات اللبنانية، بما يعزز صورة الجيش كمؤسسة تمثل الجميع وتمتلك الشرعية الحصرية في حمل السلاح.


اختيار مصطلح "درع" يقدّم رسالة طمأنة للداخل، بأن الهدف هو حماية الاستقرار والسيادة، لا قمع المواطنين. في الوقت ذاته، يقدّم للخارج صورة جيش شرعي وحيد قادر على فرض الأمن، ما يرفع منسوب الثقة الدولية بالمؤسسة العسكرية.


يحمل الشعار دلالة سياسية واضحة: الدولة ماضية في مسار حصر السلاح بيدها، ولكن بلغة غير صدامية. فـ "درع الوطن" يمنح الخطة طابعًا وطنيًا جامعًا، ويتوجه برسالة ضمنية إلى القوى الحاملة للسلاح خارج إطار الدولة، بأن الجيش ليس خصمًا مباشرًا بل مظلة حماية للجميع.


يختلف "درع الوطن" عن "فجر الجرود" ذي الطابع الهجومي العسكري المباشر، وعن "الوفاء للشهداء" الذي ارتكز على بعد يحمل معاني التضحية. فهو أقرب إلى شعار استراتيجي طويل المدى، يعكس رؤية سياسية وأمنية تسعى لتكريس صورة الجيش كضامن للوحدة الوطنية وحامي الكيان اللبناني.


من "نهر البارد" إلى "فجر الجرود" وصولًا إلى "درع الوطن"، يُظهر الجيش وعيًا بأهمية الخطاب الرمزي الموازي للتحركات الميدانية. فالشعار الجديد لا يكتفي بالتعبير عن عملية عسكرية، بل يتجاوزها ليشكّل رسالة سياسية جامعة، في لحظة دقيقة تتعلق بمصير السلاح غير الشرعي ودور الدولة في بسط سيادتها على كامل أراضيها.
مواضيع ذات صلة
الراعي في رسالة إلى المسؤولين السياسيّين: ضعوا مصلحة الوطن والشعب كلّه فوق كل اعتبار
lebanon 24
07/09/2025 13:47:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بساط: كل عام والجيش درع الوطن وصمّام أمانه
lebanon 24
07/09/2025 13:47:29 Lebanon 24 Lebanon 24
شاهد لحظة اقتحام الجيش الإسرائيلي لسفينة "حنظلة"
lebanon 24
07/09/2025 13:47:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ضاهر: إنها لحظة تاريخية وفاصلة في إعادة بناء الوطن
lebanon 24
07/09/2025 13:47:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

المؤسسة العسكرية

التعبير عن

اللبنانية

البيطار

لبنان

الشرع

بيطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:34 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2025-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-09-07
06:34 | 2025-09-07
06:23 | 2025-09-07
06:13 | 2025-09-07
06:10 | 2025-09-07
06:04 | 2025-09-07
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24