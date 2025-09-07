أمرٌ مريب حصل عند اندلاعه.. حريق عربصاليم تحت السيطرة!

تمكن رجال الإطفاء من مختلف المؤسسات الرسمية والجمعيات التطوعية، من بينها الدفاع المدني، كشافة الرسالة الإسلامية، الهيئة الصحية الإسلامية، اتحاد بلديات إقليم التفاح، بلدية عربصاليم، واتحاد بلديات ، من السيطرة على الحريق الضخم في جبل الرفيع من دون تدخل جويّ.

وكان الحريق اندلع ليل السبت - الأحد، وأسفر عن تضرر مساحات واسعة من الأشجار الحرجية.



إلى ذلك، تقولُ المعلومات إن النيران بدأت بجانب النهر قرب جسر عربصاليم، ما استدعى تدخلاً من أحد الشُّبان لإخمادها، لكن الحريق عاد واندلع مُجدداً في موقع آخر ما دفع بالشخص المذكور للتدخل مُجدداً وإخماد النيران.



وإثر مغادرته المكان، وخلال أقل من 10 دقائق، اشتعل الحريق في موقع ثالث، وامتد بسرعة حتى وصل إلى وسط جبل الرفيع، ما استدعى الى تحركاً سريعاً من فرق بلدية عربصاليم.