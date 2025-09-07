29
لبنان
أمرٌ مريب حصل عند اندلاعه.. حريق عربصاليم تحت السيطرة!
Lebanon 24
07-09-2025
|
00:31
A-
A+
تمكن رجال الإطفاء من مختلف المؤسسات الرسمية والجمعيات التطوعية، من بينها الدفاع المدني، كشافة الرسالة الإسلامية، الهيئة الصحية الإسلامية، اتحاد بلديات إقليم التفاح، بلدية عربصاليم، واتحاد بلديات
جبل الريحان
، من السيطرة على الحريق الضخم في جبل الرفيع من دون تدخل جويّ.
وكان الحريق اندلع ليل السبت - الأحد، وأسفر عن تضرر مساحات واسعة من الأشجار الحرجية.
إلى ذلك، تقولُ المعلومات إن النيران بدأت بجانب النهر قرب جسر عربصاليم، ما استدعى تدخلاً من أحد الشُّبان لإخمادها، لكن الحريق عاد واندلع مُجدداً في موقع آخر ما دفع بالشخص المذكور للتدخل مُجدداً وإخماد النيران.
وإثر مغادرته المكان، وخلال أقل من 10 دقائق، اشتعل الحريق في موقع ثالث، وامتد بسرعة حتى وصل إلى وسط جبل الرفيع، ما استدعى الى تحركاً سريعاً من فرق بلدية عربصاليم.
المصادر تتحدث عن رصد ثلاث طائرات مسيّرة إسرائيلية تحلّق فوق موقع حريق جبل الرفيع تزامناً مع اشتعال النيران، فيما تعذر إرسال طوافات من
الجيش اللبناني
لإخماد حريق جبل الرفيع خلال ساعات الليل.
