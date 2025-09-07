29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خطة الجيش لشمال الليطاني تقدر بسنة.. وأورتاغوس في لبنان لتأكيد حصرية السلاح
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
07-09-2025
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحمل زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس اليوم دلالات سياسية وعسكرية بارزة، إذ تمثل أول اختبار للموقف الأميركي تجاه قرار
مجلس الوزراء
المتعلق بخطة الجيش، التي ستنفذ على خمس مراحل تشمل كل المناطق، بدءاً من جنوب الليطاني، مروراً بالشمال،
بيروت
وضواحيها، البقاع، ثم المناطق المتبقية، مع استكمال جمع السلاح الفلسطيني.
Advertisement
وتشمل المرحلة الثانية احتواء السلاح في كل أنحاء
لبنان
، بمنع حمله أو نقله، وإغلاق أي منشآت عسكرية، وضبط الحدود شمال الليطاني، ومنع إطلاق الصواريخ. وتحتاج المرحلة الخاصة بشمال الليطاني إلى مهلة تقدّر بسنة، وفق المعلومات المتوفرة.
وتكتسب زيارة أورتاغوس طابعاً عسكرياً بامتياز، إذ ستجتمع مع اللجنة المشرفة على متابعة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني الماضي، في محاولة من واشنطن لتأكيد أولوياتها المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة
اللبنانية
وتعزيز الاستقرار في المناطق الحدودية.
وسينضم إلى الاجتماعات الوفد الأميركي بقيادة رئيس المنطقة الوسطى، الأميرال براد كوبر، بعد أن التقى يوم أمس الرئيس العماد جوزاف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. كذلك، سيطلع الوفد على خطة الجيش لتنفيذ القرار الحكومي، ويعمل على تحريك عمل اللجنة الخماسية (MECHANISM) لمراقبة وقف الأعمال العدائية وضمان استقرار الجنوب، وفق المصادر الرسمية.
وخلال استقباله لكوبر، طالب الرئيس عون
الولايات المتحدة
بالضغط على
إسرائيل
للانسحاب من الأراضي المحتلة في الجنوب، بما يسمح للجيش اللبناني باستكمال انتشاره حتى الحدود الدولية. كما شدد على أهمية تفعيل عمل لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية لضمان تطبيق ما تم الاتفاق عليه في نوفمبر، بما يشمل وقف الاعتداءات
الإسرائيلية
، إعادة الأسرى، وتطبيق القرار 1701 بكافة بنوده، موضحاً أن هذه الخطوات أساسية لإنجاح خطة الحكومة لحصر السلاح بيد القوات المسلحة.
وأشار إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب قد يعرقل استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود، بعد أن أنجز الجيش التمركز في أكثر من 85% من المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، ويواصل عمله في منع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر في ظروف جغرافية وعملياتية صعبة.
وفي هذا السياق، وفيما تؤكد واشنطن أهمية ربط الإصلاحات والدعم المالي للبنان بتنفيذ القرار الخاص بحصر السلاح بيد الدولة، رحبت
وزارة الخارجية
الفرنسية
بتبني الحكومة للخطة، داعية جميع الأطراف إلى دعم تنفيذها السلمي والفوري لضمان استقرار وسيادة لبنان وتعزيز إعادة الإعمار والازدهار، والحفاظ على وحدته ضمن حدود متفق عليها مع جيرانه، وبناء علاقات سلمية معهم.
وشددت باريس على استمرار تعاونها مع شركائها الأوروبيين والأميركيين والإقليميين لدعم السلطات اللبنانية في تنفيذ التزاماتها، من خلال المشاركة في آلية مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم القوات المسلحة اللبنانية، ومساهمتها في قوة
الأمم المتحدة
المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، إضافة إلى استعدادها لتنظيم مؤتمرين لدعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار عند تهيئة الظروف المناسبة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
موسى من بعبدا: نُقدّر الجهود المبذولة للوصول إلى خطة واضحة لحصر السلاح
Lebanon 24
موسى من بعبدا: نُقدّر الجهود المبذولة للوصول إلى خطة واضحة لحصر السلاح
07/09/2025 13:47:43
07/09/2025 13:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: الجيش سيباشر بتنفيذ خطة حصرية السلاح لكن وفق الإمكانات المتاحة لوجستياً ومادياً وبشرياً
Lebanon 24
مرقص: الجيش سيباشر بتنفيذ خطة حصرية السلاح لكن وفق الإمكانات المتاحة لوجستياً ومادياً وبشرياً
07/09/2025 13:47:43
07/09/2025 13:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة الجيش لـ"حصرية السلاح" امام الحكومة: تكريس لبسط سلطة الدولة
Lebanon 24
خطة الجيش لـ"حصرية السلاح" امام الحكومة: تكريس لبسط سلطة الدولة
07/09/2025 13:47:43
07/09/2025 13:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة الجيش لـ"حصرية السلاح" على مراحل وتعويل على خرق أميركي
Lebanon 24
خطة الجيش لـ"حصرية السلاح" على مراحل وتعويل على خرق أميركي
07/09/2025 13:47:43
07/09/2025 13:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
الأمم المتحدة
مجلس الوزراء
الإسرائيلية
الأميركيين
الإسرائيلي
اللبنانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
من غزة الى القوقاز وأوكرانيا وجنوب لبنان.."ريفيرا ترامب وممراته" حلّ النزاعات بالصفقات العقاريّة
Lebanon 24
من غزة الى القوقاز وأوكرانيا وجنوب لبنان.."ريفيرا ترامب وممراته" حلّ النزاعات بالصفقات العقاريّة
05:00 | 2025-09-07
07/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار متفرقة متوقعة في هذا الموعد... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
Lebanon 24
أمطار متفرقة متوقعة في هذا الموعد... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
06:34 | 2025-09-07
07/09/2025 06:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
برو للحكومة: نتمنى أن تدرك أن العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة الصمود
Lebanon 24
برو للحكومة: نتمنى أن تدرك أن العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة الصمود
06:23 | 2025-09-07
07/09/2025 06:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة: الساكت عن الظلم والقتل ليس بريئا بل مشارك في الإثم والخطيئة
Lebanon 24
عودة: الساكت عن الظلم والقتل ليس بريئا بل مشارك في الإثم والخطيئة
06:13 | 2025-09-07
07/09/2025 06:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
العبسي: بهذه الأقانيم نبني وطناً يليق بالإنسان
Lebanon 24
العبسي: بهذه الأقانيم نبني وطناً يليق بالإنسان
06:10 | 2025-09-07
07/09/2025 06:10:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
Lebanon 24
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
15:49 | 2025-09-06
06/09/2025 03:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
10:01 | 2025-09-06
06/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في الضاحية الجنوبية.. رصاصة تقتل "سائقاً"!
Lebanon 24
جريمة في الضاحية الجنوبية.. رصاصة تقتل "سائقاً"!
13:03 | 2025-09-06
06/09/2025 01:03:09
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
14:02 | 2025-09-06
06/09/2025 02:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوطها ونقلها إلى المستشفى... إعلاميّة لبنانيّة على كرسيّ متحرّك شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بعد سقوطها ونقلها إلى المستشفى... إعلاميّة لبنانيّة على كرسيّ متحرّك شاهدوا الفيديو
07:36 | 2025-09-06
06/09/2025 07:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
05:00 | 2025-09-07
من غزة الى القوقاز وأوكرانيا وجنوب لبنان.."ريفيرا ترامب وممراته" حلّ النزاعات بالصفقات العقاريّة
06:34 | 2025-09-07
أمطار متفرقة متوقعة في هذا الموعد... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
06:23 | 2025-09-07
برو للحكومة: نتمنى أن تدرك أن العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة الصمود
06:13 | 2025-09-07
عودة: الساكت عن الظلم والقتل ليس بريئا بل مشارك في الإثم والخطيئة
06:10 | 2025-09-07
العبسي: بهذه الأقانيم نبني وطناً يليق بالإنسان
06:04 | 2025-09-07
قبلان: المطلوب إنقاذ الطائف من الطائفية حتى يبقى لبنان
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
07/09/2025 13:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
07/09/2025 13:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
07/09/2025 13:47:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24