29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سيناريوهان متناقضان للمرحلة المقبلة.. وسلام "يمرر المرحلة"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
07-09-2025
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
شكل قرار
مجلس الوزراء
الجمعة محطة لافتة في ظل الظروف الداخلية والإقليمية المعقدة، فقد رحب المجلس بالخطة التي وضعتها
قيادة الجيش
ومراحلها المتتالية لضمان بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصراً، وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية، وذلك استنادا إلى ما ورد في اتفاق الطائف والقرار 1701 وخطاب القسم لرئيس الجمهورية.
Advertisement
كذلك، شدد القرار على إعلان وقف الأعمال العدائية من قبل الطرفين، وقرر الإبقاء على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها طي الكتمان، على أن ترفع قيادة الجيش تقريرا شهريا بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء.
هذا الموقف الرسمي، الذي يعيد الاعتبار إلى المرجعيات الدستورية والشرعية الدولية، قد يبدو خطوة متقدمة على مستوى الشكل، لكنه يثير في العمق تساؤلات حول مدى واقعية تطبيقه في ظل التوازنات الداخلية وتعقيدات المشهد اللبناني. فحزب الله يتعامل مع أي حديث عن حصر السلاح باعتباره محاولة لإعادة إنتاج مأزق قديم، فيما تراهن قوى سياسية أخرى على أن الخطة تفتح نافذة جديدة ولو محدودة.
غير أن البعد الأهم يبقى في كيفية تلقّي الخارج لهذه المقاربة، وتقول مصادر مطلعة ان
الولايات المتحدة
تراقب باهتمام، وقد تجد في عدم تحديد مهلة زمنية ثغرة تمكنها من ممارسة مزيد من الضغوط السياسية.
وتأتي زيارة
مورغان أورتاغوس
إلى
بيروت
اليوم لتضفي بعدا إضافيا، إذ من المتوقع أن تستثمر
واشنطن
هذه المحطة لتوجيه رسائل مباشرة حول خطوطها الحمراء في ملف
حزب الله
والسلاح. وبالتالي، فإن
إسرائيل
قد لا تشهد اي ضغوط اميركية للانسحاب من التلال الخمس ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها.
وفي ضوء ذلك، تبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على سيناريوهين متناقضين: إما أن تتحول "الخطة" إلى مجرد ورقة سياسية للاستهلاك الداخلي، أو أن تكتسب أبعادا عملية في الاسابيع والاشهر المقبلة بفعل الضغوط الخارجية.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر سياسية مطلعة أن تنسيقًا فعليًا جرى بين رئيس الجمهورية جوزاف عون و"
الثنائي
الشيعي" قبل انعقاد الجلسة الأخيرة، تخلله تبادل عروض وعروض مضادة، ما أفضى في نهاية المطاف إلى الصيغة التي جرى التوافق عليها داخل مجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر أن هذا التنسيق ساهم في تذليل عدد من العقبات التي كانت تهدد بتعطيل الجلسة أو إفشالها.
في المقابل، لفتت المصادر إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام لم يكن راضيًا تمامًا عن المخرجات، معتبرًا أن التسوية جاءت على حساب بعض التوازنات التي اراد تكريسها، لكنه فضّل تمرير الأمر مرحليًا لتفادي اهتزاز المشهد الحكومي.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ورقة الجيش تطمئن "الثنائي" وترسم مسار المرحلة المقبلة
Lebanon 24
ورقة الجيش تطمئن "الثنائي" وترسم مسار المرحلة المقبلة
07/09/2025 13:47:50
07/09/2025 13:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف سيتعامل "حزب الله" مع المرحلة المقبلة؟
Lebanon 24
كيف سيتعامل "حزب الله" مع المرحلة المقبلة؟
07/09/2025 13:47:50
07/09/2025 13:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الصفدي استقبل بخاري: نأمل خيراً للمرحلة المقبلة
Lebanon 24
الصفدي استقبل بخاري: نأمل خيراً للمرحلة المقبلة
07/09/2025 13:47:50
07/09/2025 13:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: بوتين وافق على الشروع في المرحلة المقبلة من المحادثات بشأن حرب أوكرانيا
Lebanon 24
البيت الأبيض: بوتين وافق على الشروع في المرحلة المقبلة من المحادثات بشأن حرب أوكرانيا
07/09/2025 13:47:50
07/09/2025 13:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
الولايات المتحدة
مورغان أورتاغوس
مجلس الوزراء
قيادة الجيش
حزب الله
الجمهوري
إسرائيل
الثنائي
تابع
قد يعجبك أيضاً
من غزة الى القوقاز وأوكرانيا وجنوب لبنان.."ريفيرا ترامب وممراته" حلّ النزاعات بالصفقات العقاريّة
Lebanon 24
من غزة الى القوقاز وأوكرانيا وجنوب لبنان.."ريفيرا ترامب وممراته" حلّ النزاعات بالصفقات العقاريّة
05:00 | 2025-09-07
07/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار متفرقة متوقعة في هذا الموعد... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
Lebanon 24
أمطار متفرقة متوقعة في هذا الموعد... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
06:34 | 2025-09-07
07/09/2025 06:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
برو للحكومة: نتمنى أن تدرك أن العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة الصمود
Lebanon 24
برو للحكومة: نتمنى أن تدرك أن العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة الصمود
06:23 | 2025-09-07
07/09/2025 06:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة: الساكت عن الظلم والقتل ليس بريئا بل مشارك في الإثم والخطيئة
Lebanon 24
عودة: الساكت عن الظلم والقتل ليس بريئا بل مشارك في الإثم والخطيئة
06:13 | 2025-09-07
07/09/2025 06:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
العبسي: بهذه الأقانيم نبني وطناً يليق بالإنسان
Lebanon 24
العبسي: بهذه الأقانيم نبني وطناً يليق بالإنسان
06:10 | 2025-09-07
07/09/2025 06:10:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
Lebanon 24
"دولارات" للعسكريين.. معلومة جديدة
15:49 | 2025-09-06
06/09/2025 03:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
Lebanon 24
الحكومة تراجعت عن قراراتها
10:01 | 2025-09-06
06/09/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في الضاحية الجنوبية.. رصاصة تقتل "سائقاً"!
Lebanon 24
جريمة في الضاحية الجنوبية.. رصاصة تقتل "سائقاً"!
13:03 | 2025-09-06
06/09/2025 01:03:09
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
Lebanon 24
آخر خبر عن حادثة بربور.. عملية أمنية حصلت!
14:02 | 2025-09-06
06/09/2025 02:02:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوطها ونقلها إلى المستشفى... إعلاميّة لبنانيّة على كرسيّ متحرّك شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بعد سقوطها ونقلها إلى المستشفى... إعلاميّة لبنانيّة على كرسيّ متحرّك شاهدوا الفيديو
07:36 | 2025-09-06
06/09/2025 07:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
05:00 | 2025-09-07
من غزة الى القوقاز وأوكرانيا وجنوب لبنان.."ريفيرا ترامب وممراته" حلّ النزاعات بالصفقات العقاريّة
06:34 | 2025-09-07
أمطار متفرقة متوقعة في هذا الموعد... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
06:23 | 2025-09-07
برو للحكومة: نتمنى أن تدرك أن العدو الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة الصمود
06:13 | 2025-09-07
عودة: الساكت عن الظلم والقتل ليس بريئا بل مشارك في الإثم والخطيئة
06:10 | 2025-09-07
العبسي: بهذه الأقانيم نبني وطناً يليق بالإنسان
06:04 | 2025-09-07
قبلان: المطلوب إنقاذ الطائف من الطائفية حتى يبقى لبنان
فيديو
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
07/09/2025 13:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
Lebanon 24
بالفيديو: مأساة في البرتغال.. قتلى بانقلاب ترام سياحي
10:42 | 2025-09-04
07/09/2025 13:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
07/09/2025 13:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24