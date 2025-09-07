Advertisement

لبنان

في لبنان.. "فواتير مالية تحت الرقابة"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
07-09-2025 | 03:45
عُلِم أن وزارة المالية كثفت جولاتها على مختلف المطاعم والمرافق السياحية للتأكد من حسن التزامها فواتيرها بالشروط المالية.
وتبيّن أن مراقبي الوزارة جالوا على مختلف  المؤسسات، وتقول المصادر إن هذا الإجراء يعتبر رقابياً وضرورياً ويعطي رسالة واضحة أن الأجهزة الرقابية في الوزارات فعالة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
