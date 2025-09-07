تفكيك صاروخ إسرائيلي غير منفجر في يحمر الشقيف (صورة)

Advertisement

عملت فرق الهندسة في الجيش على تفكيك صاروخ إسرائيلي غير منفجر عند ابو في اثناء عمليات الحفر لإعادة الإعمار.وباشرت أعمالها الفنية لتفكيكه تمهيداً لنقله وتفجيره في حقل – ، حفاظاً على سلامة الأهالي والممتلكات.