لبنان

تفكيك صاروخ إسرائيلي غير منفجر في يحمر الشقيف (صورة)

Lebanon 24
07-09-2025 | 03:32
عملت فرق الهندسة في الجيش على تفكيك صاروخ إسرائيلي غير منفجر عند ابو حسن عليق في يحمر الشقيف اثناء عمليات الحفر لإعادة الإعمار.
وباشرت أعمالها الفنية لتفكيكه تمهيداً لنقله وتفجيره في حقل مرجعيونالقليعة، حفاظاً على سلامة الأهالي والممتلكات.
