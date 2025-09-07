Advertisement

لبنان

في لبنان.. "شيخ" يتعرض لمحاولة قتل!

Lebanon 24
07-09-2025 | 04:21
أفادت معلومات "لبنان24" بأنّ الشيخ عبيدة الزعبي الجيلاني، تعرّض لمحاولة قتلٍ في بلدة مشحا - قضاء عكار، إثر كمين نصبه 3 أشخاص له في وسط القرية.
وذكرت المعلومات أن سيارة الشيخ تعرّضت لإطلاق نار قبل أن يلوذ المتورطون بالفرار.
 
 
وتحدثت المصادر عن أن مُطلقي النار "معروفون"، فيما بدأت وحدات من الجيش تنفيذ عمليات دهم بحثاً عنهم تمهيداً لتوقيفهم.
 
 
 
