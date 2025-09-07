في لبنان.. "شيخ" يتعرض لمحاولة قتل!

أفادت معلومات " " بأنّ الشيخ عبيدة الجيلاني، تعرّض لمحاولة قتلٍ في بلدة مشحا - ، إثر كمين نصبه 3 أشخاص له في وسط القرية.

وذكرت المعلومات أن سيارة الشيخ تعرّضت لإطلاق نار قبل أن يلوذ المتورطون بالفرار.