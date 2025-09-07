29
لبنان
إستنفار في محيط السفارة الأميركية.. ما القصّة؟
Lebanon 24
07-09-2025
|
04:27
نقل موقع "إرم نيوز"
الإماراتي
عن مصادر لبنانية وصفها بـ"رفيعة المستوى" قولها إنه جرى رفع معدلات التأمين واحتياطات الحماية للسفارة الأميركية في
بيروت
من جانب
واشنطن
، خلال الساعات الأخيرة.
وذكر الموقع أن "هناك معلومات عن وصول قوات خاصة أميركية خلال اليومين الأخيرين ضمن خطة لرفع درجة تأمين السفارة بشكل لا يسمح بتعرضها لأي خطورة أو تهديد".
بدوره، أكد مصدر
دبلوماسي
لبناني رفيع المستوى، أن التأمين بهذه الدرجة العالية من جانب القائمين على السفارة الأميركية ببيروت وحضور عناصر قوات خاصة أميركية ، تم خلال الـ48 ساعة الأخيرة، ومن قبل قرار الحكومة بتبني خطة الجيش في نزع سلاح "
حزب الله
".
وأضاف المصدر لـ"إرم نيوز"، أن هذا الإجراء قائم بناء على تقارير استخباراتية أميركية بأن هناك تهديدات تأخذ أكثر من جانب خاصة بمحيط ومبنى السفارة.
كذلك، أشار إلى أن أعمال التأمين القصوى التي ستعمل عليها هذه العناصر الإضافية من قوات خاصة أميركية بجانب أصحاب المهام التأمينية من ضباط أميركيين متواجدين في الأساس بمبنى السفارة ومحيطها، مهمة في هذا التوقيت مع إمكانية تحول الوضع في ظل مخاوف من جعل
لبنان
ساحة مواجهة مباشرة مع
الولايات المتحدة
.
(إرم نيوز)
