إستنفار في محيط السفارة الأميركية.. ما القصّة؟

نقل موقع "إرم نيوز" عن مصادر لبنانية وصفها بـ"رفيعة المستوى" قولها إنه جرى رفع معدلات التأمين واحتياطات الحماية للسفارة الأميركية في من جانب ، خلال الساعات الأخيرة.

وذكر الموقع أن "هناك معلومات عن وصول قوات خاصة أميركية خلال اليومين الأخيرين ضمن خطة لرفع درجة تأمين السفارة بشكل لا يسمح بتعرضها لأي خطورة أو تهديد".



بدوره، أكد مصدر لبناني رفيع المستوى، أن التأمين بهذه الدرجة العالية من جانب القائمين على السفارة الأميركية ببيروت وحضور عناصر قوات خاصة أميركية ، تم خلال الـ48 ساعة الأخيرة، ومن قبل قرار الحكومة بتبني خطة الجيش في نزع سلاح " ".





وأضاف المصدر لـ"إرم نيوز"، أن هذا الإجراء قائم بناء على تقارير استخباراتية أميركية بأن هناك تهديدات تأخذ أكثر من جانب خاصة بمحيط ومبنى السفارة.