لبنان

أورتاغوس إلى الجنوب.. وهذا ما ستبحثه

Lebanon 24
07-09-2025 | 04:25
Doc-P-1413762-638928414990530531.jpg
Doc-P-1413762-638928414990530531.jpg photos 0
وصلت صباح اليوم إلى مطار بيروت الموفدة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس.
في السياق، افادت معلومات الـMTV، عن أنّ وجهة أورتاغوس هي الناقورة مباشرةً بعد المطار، إذ سيتم الاتفاق على تفعيل دور الـmechanism لمراقبة الخروقات والتحرك بعد فترة من البطء.

وحسب المعلومات، فإنّ قائد القيادة الوسطى بات ليلته أمس في قبرص حيث عقد اجتماعات ثم عاد الى بيروت اليوم للمشاركة في اجتماع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار، وسيكون له جولة على طول الحدود الجنوبية.

وأفادت المعلومات المتداولة، عن أنّ قائد القيادة الوسطى، بدأ مهامه في ٥ آب، وزيارته الى لبنان تأتي ضمن جولة على الدول حيث الوجود الاميركي، وزيارته الى لبنان كانت سبقتها أخرى الى اسرائيل.
