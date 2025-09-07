أورتاغوس إلى الجنوب.. وهذا ما ستبحثه

Advertisement

في السياق، افادت معلومات الـMTV، عن أنّ وجهة أورتاغوس هي مباشرةً بعد ، إذ سيتم الاتفاق على تفعيل دور الـmechanism لمراقبة الخروقات والتحرك بعد فترة من البطء.وحسب المعلومات، فإنّ قائد القيادة الوسطى بات ليلته أمس في حيث عقد اجتماعات ثم عاد الى اليوم للمشاركة في اجتماع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار، وسيكون له جولة على طول الحدود الجنوبية.وأفادت المعلومات المتداولة، عن أنّ قائد القيادة الوسطى، بدأ مهامه في ٥ آب، وزيارته الى لبنان تأتي ضمن جولة على الدول حيث الوجود ، وزيارته الى لبنان كانت سبقتها أخرى الى اسرائيل.